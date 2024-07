Spoiler Verstappen: “Ecco il prossimo team”

Arriva lo spoiler su Max Verstappen e il suo prossimo team. L’esperto non ha dubbi: “Ecco dove andrà dopo la Red Bull”, tifosi sotto choc

Max Verstappen lontano dalla Red Bull. Pur dominando gli ultimi tre mondiali e con il discorso ben avviato per conquistare il quarto, non è una cosa impossibile da immaginare a causa delle tante frizioni che nel corso del tempo ci sono state tra le parti. Soprattutto ad inizio anno, l’olandese è sembrato davvero ai ferri corti con la sua attuale scuderia a causa delle tante vicende extra-sportive di cui i media hanno parlato, come ad esempio il caso Horner.

Proprio quest’ultimo, inoltre, ha un pessimo legame con Jos, il padre di Verstappen, e questo alla lunga potrebbe portare il classe ’97 lontano dalla causa automobilistica di Milton Keynes, nonostante un contratto lungo fino al 2028 per Max. C’erano state alcune voci, nei primi mesi del 2024, di come il pilota fosse scontento e pronto ad andare via già addirittura dal 2025. Il campione del mondo aveva persino dichiarato che sì, alcune cose all’interno del team gli avevano dato fastidio e preferiva la tranquillità.

Verstappen, svelata la nuova scuderia: ecco dove andrà dopo la Red Bull

Insomma la miccia può esplodere da un momento all’altro, soprattutto alla luce anche delle tensioni in pista degli ultimi tempi. Dipenderà anche dai rapporti con la dirigenza e chi tra Marko e Horner avrà più potere all’interno dello scuderia. Se dovesse spuntarla il primo, sarebbe un buon indizio sulla permanenza duratura di Max. Ad ogni modo un esperto è pronto a scommettere: c’è già la nuova scuderia di Verstappen.

Il noto imprenditore Eddie Jordan, molto vicino al mondo dei motori, ne ha parlato chiaramente durante il podcast Formula For Success, insieme all’ex pilota David Coulthard. Secondo l’esperto, infatti, non ci sono dubbi che il futuro di Verstappen sarà alla Mercedes. “Non credo dalla prossima stagione, ma prima o poi l’olandese diventerà un pilota della Mercedes, magari nel 2026“, asserisce Jordan.

Dietro questa convinzione c’è anche l’insistenza di Toto Wolff ad ingaggiare Verstappen. Si tratta quasi di un ossessione per il dirigente della casa automobilistica tedesca. Più volte ha asserito che l’olandese in Mercedes è una possibilità concreta. “Una cospirazione dentro la mia testa mi dice che andrà così” sbotta Jordan “sappiamo che il padre di Max e Horner non vanno d’accordo, della voglia di Wolff di portarlo alla Mercedes e sono sicuro che un giorno accadrà“. Sarà davvero così?

I rumors intorno al destino del tre volte campione del Mondo impazzano, fermo restando che ad oggi l’olandese punta solo a vincere l’attuale campionato.