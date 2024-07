Stefano Tino: ““Siamo molto fieri del risultato raggiunto dai Campioni d’Italia”

Continua la preparazione estivadell’Inter: sabato sera i Campioni d’Italia sono scesi in campo per un’altra amichevole, che li ha visti scontrarsi con il Las Palmas allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Questo match, prima incredibile occasione per sfoggiare la nuova maglia a due stelle, che riporta sul petto Betsson Sport come Main Sponsor, si è concluso 3 – 0, grazie alla doppietta di Taremi e il gol di Dimarco. Il risultato è in linea con le due vittorie portate a casa dopo i test amichevoli giocati contro Lugano e Pergolettese.

A tal proposito, Stefano Tino, Managing Director di Betsson Italia, ha dichiarato: “Siamo molto fieri del risultato raggiunto dai Campioni d’Italia. Assistere a una vittoria del genere e vedere il nostro nome sul petto a strisce nere e azzurre segna per noi un traguardo importante, l’inizio di un nuovo percorso che porteremo avanti con una delle migliori squadre di calcio del mondo.”