Annuncio che scuote il mondo della F1: “È straziante”

Dopo l’ultimo Gran Premio prima della lunga pausa estiva arriva l’annuncio che lascia tutti con il fiato sospeso: “È straziante”

Il Circus della Formula 1 va in vacanza. Dopo una prima parte di stagione a tutto gas, un pit stop lungo quasi un mese attende i driver. I motori delle monoposto, infatti, torneranno a rombare nel weekend del 24-25 agosto per il Gran Premio dei Paesi Bassi che sarà ospitato sul circuito di Zandvoort.

Una pausa che non fa felici gli appassionati delle ‘quattro ruote scoperte’ visto che arriva proprio nel momento in cui la lotta iridata si sta facendo particolarmente avvincente. La Red Bull non fa più la voce grossa come nella scorsa stagione e di conseguenza l’esito di ogni Gran Premio non è scontato. Anzi, sorprese e colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Ma, in attesa che gli assi del volante tornino a darsi battaglia in pista a suon di staccate da brividi, un annuncio scuote il mondo della Formula 1 e lascia con il fiato sospeso i suoi fan: “È straziante”.

Gp Belgio, Russell squalificato: la delusione del pilota britannico

In questa stagione di Formula 1 non ci si annoia mai. I colpi di scena si registrano anche a ‘parco chiuso’. Due ore dopo la bandiera a scacchi George Russell, che aveva trionfato a Spa-Francorchamps davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e a Oscar Piastri grazie a una condotta di gara magistrale e all’indovinata strategia di una sola sosta ai box, è stato squalificato, venendo così privato della vittoria, per un’infrazione regolamentare relativa al peso della sua monoposto.

La Mercedes W15 del pilota inglese, infatti, è stata trovata sottopeso di 1.5 kg rispetto ai 798 kg che segnano il peso minimo a livello regolamentare. Dunque, niente doppietta per la Mercedes, con la Ferrari di Charles Leclerc che per effetto del conseguente slittamento sale sul terzo gradino del podio, e niente secondo successo stagionale per George Russell che mastica amaro.

“È straziante. Siamo stati trovati sottopeso di 1,5 kg e siamo stati squalificati dalla gara. Oggi in pista abbiamo dato tutto e sono orgoglioso di aver tagliato il traguardo per primo. Arriveranno altre giornate così”, il post su ‘X’ a cui George Russell ha affidato tutta la sua delusione per l’imprevisto ‘fuori programma’ al Gran Premio del Belgio.

Comunque, il pilota britannico della Mercedes si lecca sì le ferite ma è pronto, al ritorno in pista dopo la pausa estiva, a riprendersi quella vittoria che gli è stata tolta per un’infrazione regolamentare e che, a dispetto dell’ordine d’arrivo ufficiale, sente sua in quanto è stato il primo a passare sotto la bandiera a scacchi. Insomma, il leone britannico del Circus, pur ferito, ha tutta l’intenzione di ruggire ancora.