Classifica ATP, l’aggiornamento fa sognare i tifosi azzurri

La classifica ATP si aggiorna e i risultati fanno sognare i tifosi azzurri: ecco cos’è cambiato nell’ultima graduatoria

Buone notizie dalla classifica ATP che, dopo essere stata aggiornata, continua a far sognare i tifosi azzurri. Resta una certezza ma arriva anche una sorpresa: ecco tutto quello che è accaduto e come è cambiato il punteggio dopo i tornei della settimana scorsa.

Lunedì 29 luglio, è stata pubblicata la graduatoria aggiornata che rimarrà invariata, in gran parte, per questa settimana. Sono in corso, infatti, due tornei quello 500 di Washington e quello olimpico a Parigi con tutti i big. Quest’ultimo però, come da regolamento, non assegna punti.

Nel nuovo ranking, Jannik Sinner, nonostante la sfortunata assenza alle Olimpiadi di Parigi a causa di una tonsillite, resta una certezza. Attenzione alla grande sorpresa che porta il nome di Matteo Berettini. L’azzurro sta ritrovando la sua forma fisica migliore dopo tanti, troppi, problemi fisici e sta così scalando numerose posizioni.

Classifica ATP, Sinner mantiene il primo posto e Berrettini vola: ecco i risultati aggiornati

Jannik Sinner resta in prima posizione con 9570 punti e questa situazione non cambierà neppure con gli impegni dei Giochi di Parigi. Sono più di mille i punti di vantaggio che l’altoatesino ha sia su Novak Djokovic (secondo con 8460 punti) sia su Carlos Alcaraz (terzo con 8130 punti). Nella Top 10 c’è stato solo un cambiamento. Andrey Rublev ha infatti superato Casper Ruud.

Attenzione, come avevamo anticipato, alla scalata di Matteo Berrettini che non è assolutamente da sottovalutare dopo il perdurante periodo di crisi. Matteo ha infatti vinto un altro torneo, il secondo consecutivo dopo Gstaad, a Kitzbuhel. Questa vittoria gli ha permesso di scalare altre 10 posizioni ed è diventato così il numero 40 al mondo. Una posizione che l’azzurro può ancora migliorare, considerato che, da agosto a fine stagione, non ha punti da difendere in confronto al 2023.

Lorenzo Musetti, grazie alla finale disputata ad Umago, ha dal canto suo guadagnato una posizione. È riuscito così a scavalcare Rune ed è ora numero 16 al mondo. Ottimo risultato anche per Cerundolo che ha guadagnato 11 posizioni ed è arrivato alla 26esima posizione. Nel ranking femminile, Jasmine Paolini è in quinta posizione con 5373 punti. L’azzurra, come Musetti, è ancora in gara alle Olimpiadi. Jasmine è ancora in corsa anche nel torneo di doppio in coppia con Sara Errani.