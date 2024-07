Inter in scioltezza nella pre-season: Inzaghi tiene alta la tensione

Uno degli ingredienti che ha fatto competere l’Inter ad altissimi livelli: lo spirito di gruppo unito all’elevata tensione. I nerazzurri, guidati da Inzaghi, si stanno ben disimpegnando nelle amichevoli giocate finora durante la pre-season. Gol segnati, ottime trame di gioco espresso, un Taremi brillante e un collettivo che continua a giocare con intensità, estro e dinamismo.

Tranquillità nella proposizione offensiva del gioco: gli aspetti limpidi del gioco nerazzurro sono sempre gli stessi e Inzaghi continua a tenere alta la tensione per bissare la vittoria del campionato, e non solo. L’Inter lavora alacremente per farsi trovare pronta sin dall’esordio del prossimo 17 agosto contro il Genoa.