Inter, Taremi è il tuo colpo top

Mehdi Taremi e l’Inter, un amore a prima vista. L’iraniano sognava un giorno di vestire una maglia così importante nel calcio europeo. Non poteva certo immaginare di vestire la maglia dell’Inter della seconda stella. E di fare parte di una rosa che solo qualche mese fa ha vinto uno scudetto da grande dominatrice del torneo di Serie A.

Un top a zero euro

Il calciatore iraniano da una lunga e molto positiva esperienza col Porto. Il centravanti persiano ha segnato tanto in Portogallo, sia in campionato che nelle Coppe Europee. Si tratta di una attaccante che si può definire un potenziale top per l’Inter.

È solo calcio di luglio, ma Taremi con la maglia nerazzurra dell’Inter sta già impressionando. Gol e ottime giocate in ogni amichevole dei nerazzurri. La squadra interista è stata finora trascinata dal suo nuovo centravanti che sta convincendo tutti. L’impressione è che Beppe Marotta e Piero Ausilio abbiano trovato l’ennesimo top player, ancora a parametro zero.

Taremi all’Inter: una terza scelta di lusso

Dietro Lautaro Martinez e Marcus Thuram, aggiungere un profilo come Taremi è un vero lusso per l’Inter. Soprattutto se pensiamo alle condizioni a cui è stato ingaggiato e in relazione alle condizioni societarie dell’Inter.

Ma soprattutto è un lusso perché dopo la prima deludente stagione di ritorno all’Inter di Marko Arnautovic, avere una terza scelta come l’iraniano è importantissimo per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino torna ad avere una pinta fisica con grande senso del gol e tecnica. Un simil Dzeko che lo scorso anno, nonostante l’exploit di Thuram è mancato assai ai nerazzurri.