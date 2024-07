Milan, ecco cosa serve per ridurre il divario con l’Inter

L’arrivo di Morata ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Milan, che adesso s’aspettano però altri colpi di mercato partendo dalla difesa, passando per il centrocampo e finendo per un’altra pedina offensiva. Di nomi ne circolano tanti e Fonseca, nel frattempo, sta implementando i meccanismi basati su un calcio verticale. I rossoneri si trovano negli Stati Uniti per la tournèe, mentre la società sta cercando di operare sul mercato.

Pavlovic, Fofana e Samardzic i nomi più caldi. Bastano? Di certo per ridurre il divario con l’Inter occorrerà un cambiamento nello sviluppo del gioco e della personalità. Più corsa e intensità in entrambe le fasi, dedizione al sacrificio nel recupero palla e la propensione al calcio verticale. Insomma, tre o quattro acquisti top e un lavoro dettagliato per cercare di ridurre il gap con i cugini.