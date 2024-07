Richiesta accettata, UFFICIALE Sainz ha firmato: fan in delirio

È il momento della scelta per Carlos Sainz. Ormai è arrivata l’ufficialità sulla prossima Scuderia con cui gareggerà in Formula 1

Un mese di stop per la Formula 1. Il Gran Premio del Belgio, vinto da Hamilton in seguito alla squalifica del compagno di squadra George Russell per irregolarità nel peso della sua Mercedes, è stato l’ultimo prima della pausa estiva che si protrarrà fino al weekend del 24-25 agosto, quando si tornerà in pista a Zandvoort in Olanda.

Si riprenderà con Verstappen in testa alla classifica del Mondiale piloti con 78 punti di vantaggio su Norris e 100 su Leclerc. Un gap quest’ultimo che conferma l’estate deludente della Ferrari, andata a podio solo in due occasioni con Sainz in Austria e con lo stesso pilota monegasco, a Spa, grazie alla citata squalifica di Russell.

A proposito di Sainz è arrivato il momento della decisione definitiva per il pilota madrileno, che fino a ieri era ancora senza Scuderia dopo l’addio alla Ferrari ufficializzato lo scorso febbraio con l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton. Da allora, sono stati tanti i team accostati al pilota spagnolo che ora è arrivato davvero alla scelta importantissima per il prosieguo della sua carriera.

Sainz ha deciso: ha firmato con la Williams

L’indiscrezione era emersa a margine del GP del Belgio quando Sainz sembrava in procinto di firmare un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione con la Williams. Di lì a poco nel pomeriggio di ieri è arrivata anche l’ufficialità della sua nuova scuderia. Il team britannico ha superato la concorrenza della Sauber/Audi, da tempo sul ferrarista, e della Alpine che ha cercato Sainz dopo l’arrivo di Flavio Briatore per sostituire Ocon.

F1-insider riferisce di un incontro avvenuto alla vigilia del GP del Belgio tra James Vowles, team principal Williams, Carlos Sainz sr, padre del pilota, e Carlos Onorio, agente di Sainz. Un incontro è stato dunque decisivo per la decisione di Sainz, il quale avrebbe anche ottenuto una clausola di uscita dal contratto nel caso, dopo due anni dalla firma, la Williams non riuscirà a essere competitiva.

“Williams Racing annuncia che Carlos Sainz completerà la formazione dei piloti del team per la stagione 2025 e successive del Campionato mondiale FIA di Formula 1” recita la nota ufficiale.

Come evidenziato dallo stesso comunicato Sainz formerà una line up di assoluto valore alla Williams con Alexander Albon che ha appena rinnovato con il team di Grove. Due piloti di grande affidabilità e esperienza che rappresentano un surplus per la competitività di una Scuderia che, al momento, non può ambire per le posizioni di vertice.