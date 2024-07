Ritiro Nadal, parole shock: Rafa si sfoga

Rafa Nadal si sfoga dopo l’eliminazione con Djokovic alle Olimpiadi. Le sue parole non lasciano spazio all’interpretazione

Olimpiadi di Parigi, Philippe-Chatrier gremito tutto per lui. Nadal risponde presente offrendo una prestazione generosa ma perde in maniera netta contro un Novak Djokovic chiaramente più brillante e in forma di lui. Rafa è stato eliminato dal torneo singolare, vedendo dunque svanire il sogno di conquistare il secondo oro olimpico in singolare dopo quello ottenuto a Pechino 2008.

Rafa può comunque salutare il pubblico francese che lo ha accompagnato nei suoi storici 14 trionfi al Roland Garros a testa alta, con la consapevolezza di aver dato il massimo e e di potersi ancora regalare qualche piccola soddisfazione. Probabilmente, quella stessa consapevolezza lo spingerà ad andare avanti ancora per un po’.

Perché Nadal al ritiro ci pensa ma non come ipotesi così immediata. È quanto si evince dalle parole rilasciate dallo stesso tennista iberico in mixed zone a margine della sconfitta contro il serbo. Per la verità, il 38enne maiorchino è apparso anche abbastanza stizzito dalle continue domande relative al suo futuro.

Rafa Nadal sbotta all’ennesima domanda sul ritiro: il suo sfogo

“Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro”, ha esordito Nadal visibilmente infastidito. “Io provo a fare del mio meglio ogni volta che scendo in campo, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere“, ha poi aggiunto con altrettanta stizza.

Concetti ribaditi, in seguito, in modo ancora più chiaro: “Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia. Mi sono divertito per tanti anni, ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, quindi se dovessi sentirmi che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino a quel momento non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no“.

Insomma, sembrerebbe proprio che il leggendario tennista di Manacor non abbia gradito la pressione mediatica creatasi su di lui negli ultimi mesi. E chissà che tale aspetto, assieme alla voglia di giocare, non possa rivelarsi decisivo nel rendere più esaltante la fase finale della sua immensa carriera. Nadal dovrebbe tornare in campo allo Us Open, al via tra un mese a Flushing Meadows. Rafa non si è iscritto ai due Masters di Montreal e Cincinnati, in programma nella prima metà di agosto.