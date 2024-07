“Adesso basta”: Nadal sbotta e attacca tutti, non ne può più

Tra i protagonisti delle Olimpiadi c’è pure anche Rafael Nadal.Lo sfogo del tennista iberico è stato emblematico

I Giochi Olimpici di Parigi sono nel vivo. Come sempre tutte le discipline sportive riunite in unico luogo ogni quattro anni attirano tantissima folla che non vede l’ora di assistere alle gesta dei migliori atleti in ogni sport. C’è grande interesse anche per il tennis con quasi tutti i migliori giocatori del ranking ATP che sono protagonisti sulla terra rossa di Parigi.

Purtroppo per noi italiani, a causa di una brutta e sfortunata tonsillite, è assente Jannik Sinner, il numero uno del ranking ATP che tornerà in campo la prossima settimana a Montreal. Sinner avrebbe certamente lottato per vincere una prestigiosa medaglia ma il ritiro è stato inevitabile. Tra i protagonisti resta in corsa per una medaglia, Rafael Nadal, il quale, nel corso della sua stupenda carriera ha vinto 14 volte il Roland Garros sulla terra parigina.

I campi su cui si giocano le partite di tennis in queste Olimpiadi 2024 sono gli stessi dove si giocano gran parte dei match del Roland Garros. Una sorta di seconda casa per Nadal, visto che è il più vincente di sempre nello Slam parigino.

Nadal non le manda a dire, l’annuncio sul ritiro

Nadal è ancora in gara nel torneo di doppio con il connazionale Alcaraz. I due hanno raggiunto i quarti di finale dove affronteranno una delle coppie favorite per la medaglia d’oro, quella formata dagli americani Krajicek e Ram. Nel torneo di singolare, Nadal è sconfitto da Novak Djokovic che si è imposto con un netto 6-1, 6-4, in un match che il serbo ha dominato in larga parte.

Al termine del match Rafa ha risposto in modo secco all’ennesima domanda sul suo ritiro: “Ogni singolo giorno mi chiedete se mi ritiro. Provo a fare del mio meglio ogni volta che scendo in campo, quando deciderò di ritirarmi ve lo farò sapere. Non potete aspettarmi sempre dopo ogni partita con questo pensiero, lascia o non lascia”.

Nadal in zona mista ha spiegato di non essere al meglio dal punto di vista fisico e che farà sapere quando deciderà di smettere: “Mi sono divertito per tanti anni, ho sofferto con tanti infortuni negli ultimi due anni, quindi se dovessi sentirmi che non sono più abbastanza competitivo, deciderò di ritirarmi e ve lo farò sapere. Ma fino a quel momento non potete chiedermi sempre se mi ritiro oppure no”.

Nadal, dopo le Olimpiadi, dovrebbe tornare in campo allo Us Open a fine agosto. Non è prevista la sua presenza ai Masters di Montreal e Cincinnati, in programma nella prima metà del prossimo mese.