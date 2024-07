ESCLUSIVA SI Roma, per la difesa apprezzato De Winter del Genoa: i dettagli

Fra Soulé e Dovbyk, la Roma è molto attiva in questi giorni per regalare al tecnico Daniele De Rossi nuovi colpi nel reparto avanzato, che stanno facendo sognare in grande i tifosi giallorossi. La dirigenza dei capitolini però non sta lavorando solamente sull’attacco, ma è anche alla ricerca dei giusti profili per la difesa.

Secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari, in quella zona tra i profili apprezzati c’è quello di Koni De Winter, che il Genoa ha riscattato dalla Juventus. Per il momento i giallorossi non si sono spinti oltre qualche sondaggio esplorativo.