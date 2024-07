Juventus, priorità Koopmeiners e Todibo

Priorità a Todibo e Koopmeiners. Tra entrate e uscite, il mercato della Juventus entra ufficialmente nel vivo. Chiusi Douglas Luiz, Di Gregorio e Kephren Thuram, è giunto il momento di focalizzarsi al 100% sul grande colpo di questa sessione estiva.

Juventus, il mercato entra nel vivo

L’Atalanta ha detto di non aver previsto una cessione dell’olandese, ma da diverso tempo i bianconeri hanno puntato il mirino sul trequartista della dea. Servono 46 milioni, e in tal senso le uscite possono aiutare. Con le cessioni di Huijsen e Soulé, Giuntoli e il suo staff hanno raccolto circa 50 milioni, in attesa di comprendere quale soluzione verrà trovata per Federico Chiesa. La situazione di stallo legata al numero 7 impedisce alla Vecchia Signora di formulare offerte per Adeyemi e Galeno. Nelle scorse ore ci sono stati contatti con i rappresentanti del giocatore del Porto, ma solo per chiedere informazioni. Todibo e Koopmeiners, poi le uscite, infine Adeyemi e Galeno: la scaletta del regista Giuntoli per alzare il sipario sulla prossima stagione nel migliore di modi.

Andrea Belbusti