Parma, sconfitta di misura con l’Heidenheim: resoconto e tabellino

Arriva una sconfitta stavolta per il Parma di Pecchia nella seconda e ultima amichevole in Austria per i gialloblu.

L’Heidenheim ha la meglio alla Silberstadt Arena di Schwaz: sconfitta di misura 1-0 per il gol realizzato da Conteh nel secondo tempo. Il Parma, dopo aver giocato 4 giorni fa contro il Galatasaray, controlla il gioco per tutta la partita, nonostante le temperature molto elevate: le migliori occasioni nel primo tempo con Man, Hernani e Bonny, nella ripresa poco prima del gol tedesco, Mihaila ha colpito l’incrocio dei pali. Domenica 4 agosto l’ultima amichevole della pre-season 2024/25 al Tardini contro l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League.

FC HEIDENHEIM 1846-PARMA 1-0

Marcatore: 71’ Conteh

FC HEIDENHEIM 18146 (3-4-3)

Müller; Mainka (81’ Rothweiler), Maloney (64’ Thomalla), Gimber (64’ Theuerkauf); Traoré (64’ Janeš), Schöppner (46’ Kerber), Honsak (64’ Siersleben), Föhrenbach (64’ Negele); Wanner (46’ Conteh), Kaufmann (46’ Breunig), Weschenfelder (46’ Beck).

A disposizione: Eicher, Feller, Schimmer, Pieringer, Spitzlberger.

Allenatore: Frank Schmidt

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola; Hainaut (60’ Coulibaly), Osorio (46’ Circati), Balogh (60’ Delprato), Valenti (46’ Valeri); Cyprien (70’ Haj), Sohm (46’ Estévez); Man (46’ Partipilo), Hernani (46’ Camara), Mihaila (70’ Amoran); Bonny (70’ Kowalski).

A disposizione: Suzuki, Corvi, Begić, Čolak, Mikolajevski.+

Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Stjepan Bosnjak

Assistenti: Michael Jenewein, Fiete Pelgrim

Ammoniti: Estévez

Angoli: 1-2

Recupero: 0’ pt; 0’ st