Per la Ferrari non è ancora finita: l’annuncio fa felici i tifosi

Non è stata un’estate entusiasmante per la Ferrari in Formula 1. Intanto, nelle ore seguenti rispetto al GP del Belgio, un annuncio fa sperare i tifosi

Un’estate deludente per la Ferrari. La vittoria di Leclerc nel GP di Monte Carlo aveva lasciato presagire, finalmente, una possibile rimonta su Verstappen nel mondiale piloti e un duello con la Red Bull in quello dei costruttori. Nulla di tutto questo. Come sempre è stata la pista a emettere i suoi verdetti e, per la Ferrari, non sono stati favorevoli.

Nei successivi sei GP disputati da Monte Carlo, la Ferrari ha ottenuto solo due podi con Sainz in Austria e Leclerc in Belgio quest’ultimo, peraltro, scaturito grazie alla squalifica di George Russell che ha dovuto cedere la vittoria a Hamilton per irregolarità nel peso della monoposto.

Tuttavia, se la situazione nel mondiale piloti è compromessa con Leclerc a 100 punti di distanza da Verstappen, in quella costruttori, sono 63 le lunghezze che separano la Rossa dal primo posto occupato dalla Red Bull, una distanza colmabile specie se il rendimento della seconda guida del team campione del mondo (Perez potrebbe essere sostituito da Ricciardo) continuasse a essere deficitario. Una situazione quest’ultima che potrebbe favorire anche la McLaren, seconda a -42 dalla vetta.

Ferrari, il grande obiettivo è ancora possibile: le dichiarazioni fanno ben sperare

A proposito di Red Bull, non è un mistero che la Ferrari sia da tempo sulle tracce di colui che ha contribuito ai successi in Formula 1 della scuderia anglo-austriaca. Ci riferiamo, ovviamente, ad Adrian Newey. Dal momento del suo addio alla RB, formalizzato lo scorso 1 maggio, è subito partita la sfida tra le varie pretendenti pronte ad assicurarsi le sue prestazioni.

Stando a quanto riportato in un recente articolo della ‘Gazzetta dello Sport’, la trattativa tra la Ferrari e Newey si sarebbe bloccata a causa della richiesta del progettista britannico che vorrebbe portare con sè a Maranello anche alcuni suoi ingegneri di fiducia.

Una richiesta che la Ferrari non può assecondare a causa del budget cap. Al contempo, lo stesso Newey avrebbe espresso la volontà di continuare a lavorare in Gran Bretagna, motivo per cui l’Aston Martin sembra in vantaggio sulle rivali. Uno scenario quest’ultimo ribadito anche dall’ex pilota, David Coulthard che ha azzerato le possibilità di Ferrari e McLaren.

Nulla di vero, a quanto pare. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Eddie Jordan, manager e consulente di Newey che ha smentito ogni ipotesi circolata sul suo assistito. “Sono ricostruzioni fantasiose – si legge su ‘FormulaPassion’ – Newey è nel pieno del processo decisionale e sta sfruttando ora il tempo libero per esperienze che gli erano precluse per gli impegni professionali.”

Ferrari, dunque, ancora potenzialmente in corsa su Newey per il quale l’unica certezza, sempre stando alle dichiarazioni di Jordan, è l’impossibilità di un ritorno alla Red Bull dopo il recente addio.