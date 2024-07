Test finale prima dell’annuncio, Mercedes si è convinta: è l’erede di Hamilton

La Mercedes ha ormai trovato l’erede di Lewis Hamilton: manca solo l’annuncio, preceduto da un test finale

Se c’è una verità che le ultime gare del Mondiale di Formula 1 ci hanno consegnato, prima della pausa estiva, è il grande ritorno della Mercedes. Dopo un inizio di stagione da incubo, per la scuderia guidata da Toto Wolff sono arrivati finalmente i risultati tanto attesi, sia con George Russell che con la leggenda Lewis Hamilton, ormai al passo d’addio. Alla ricerca di un possibile erede, i vertici della casa anglo-tedesca hanno voluto prendersi tutto il tempo possibile per individuare il pilota più giusto. E ormai la decisione sembrerebbe essere stata presa.

Sfumato il sogno Verstappen, scartata un’ipotesi “conservativa” come quella di Carlos Sainz, finito alla Williams, alla fine Wolff e soci hanno deciso con forza di dare fiducia a un astro nascente del mondo della Formula 1, puntando su un pilota che abbia le potenzialità per sorprendere tutti.

Voce di mercato piloti diffusa nel circus ormai da diverse settimane, quella dell’approdo di Kimi Antonelli in Mercedes deve solo essere confermata dai diretti interessati. Manca l’ufficialità, ma ormai sembra chiaro che l’erede designato di Hamilton alla guida della Freccia d’argento sarà lui. Ma prima dell’annuncio più atteso, ci sarà spazio per un ultimo grande test, previsto tra circa un mese.

Mercedes, svolta clamorosa: ultimo test prima dell’annuncio, cosa sta succedendo

Ormai ci siamo. Il conto alla rovescia per l’annuncio di Kimi Antonelli come nuovo pilota Mercedes sta per arrivare. A quanto sembra, però, prima di essere confermato alla guida di una Formula 1 il giovanissimo pilota bolognese avrà l’opportunità di vivere da protagonista un ultimo grande test. Negli ultimi giorni di luglio sono previsti in casa Mercedes dei giri di allenamento dedicati proprio al pupillo di Wolff. Allenamenti propedeutici per quello che dovrebbe essere il suo straordinario debutto il prossimo anno.

Resta da capire quando ci sarà spazio per l’annuncio più atteso, quello che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e dare una svolta alla sua carriera. Un annuncio che, stando a voci sempre più insistenti, dovrebbe arrivare a brevissimo, probabilmente in concomitanza con il Gran Premio d’Italia a Monza.

Non resta quindi che cominciare il conto alla rovescia, con la speranza che il pilota italiano possa riuscire a dimostrarsi all’altezza della situazione anche in questi ultimi test in programma sul finire di luglio, onde evitare clamorosi colpi di scena. Perché senza le firme e l’ufficialità, nulla può essere mai dato per scontato.