UFFICIALE – Strahinja Pavlović è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato e il numero di maglia

Ora è ufficiale: Strahinja Pavlović è un nuovo giocatore del Milan. Colpo in difesa per la squadra di Fonseca, che accoglie il giocatore serbo in vista della stagione 2024/25.

Ecco il comunicato apparso sui canali ufficiali rossoneri: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno”.