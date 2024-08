Castiglia si candida alla presidenza della Divisione Calcio a 5

Stefano Castiglia, 36enne imprenditore di Cefalรน, ha annunciato oggi la sua candidatura alla presidenza della Divisione calcio a 5. Lโ€™assemblea elettiva si terrร nei primi 10 giorni di settembre.

Care ๐‘บ๐’๐’„๐’Š๐’†๐’•๐’‚ฬ€, ๐’„๐’‚๐’“๐’Š ๐‘ท๐’“๐’†๐’”๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’•๐’Š, ๐’„๐’‚๐’“๐’Š ๐’‚๐’Ž๐’Š๐’„๐’Š,

nel Consiglio Direttivo della Divisione del 18 luglio il Presidente Bergamini, nell’annunciare la sua volontร di non ricandidarsi alla Presidenza per il prossimo quadriennio, ha chiesto alla squadra attuale di proseguire con forza e determinazione il percorso intrapreso in questi anni, che ha portato i risultati in termini economici e istituzionali che il Presidente Bergamini ha descritto nella sua nota pubblicata sul sito della Divisione.

Voglio ringraziare il Presidente e il Consiglio per aver individuato nella mia persona il candidato ideale per questo nuovo percorso: dopo questi anni in cui ho avuto modo di conoscere a fondo le dinamiche interne ed esterne alla Divisione, aver partecipato attivamente e quotidianamente all’organizzazione degli eventi principali e aver condiviso con i club progetti e iniziative, con particolare riferimento alla mia delega alla Serie A, mi sento ๐’‘๐’“๐’๐’๐’•๐’ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’’๐’–๐’†๐’”๐’•๐’‚ ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’๐’ ๐’† ๐’“๐’†๐’”๐’‘๐’๐’๐’”๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’๐’Š๐’•๐’‚ฬ€.

Continuitร , innovazione e territorio: queste le parole chiave del mio progetto.

๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ข๐ง๐ฎ๐ข๐ญ๐šฬ€ di un lavoro svolto con tenacia, con spirito di squadra e con il costante confronto con i club.

๐ˆ๐ง๐ง๐จ๐ฏ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž per uno sport che ha potenzialitร enormi in termini di diffusione, socialitร e spettacolo ma che ha bisogno di una visione che possa determinare la consacrazione e il riconoscimento che le Societร chiedono.

๐“๐ž๐ซ๐ซ๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ, perchรฉ ritengo fondamentale il lavoro condiviso con i Comitati Regionali e con le Societร per raggiungere gli obiettivi che vogliamo prefissarci sia in ambito nazionale sia in campo internazionale.

Nei prossimi giorni presenterรฒ anche la squadra con cui intendo intraprendere questo viaggio: donne e uomini uniti da ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐ž ๐ž ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž che metteremo, tutti insieme, al servizio del futsal e delle Societร . Certo del fatto che il lavoro di un singolo non possa portare grandi risultati senza il supporto di una squadra solida e unita.

Il simbolo della nostra campagna sarร una stella, con cinque punte che rappresenteranno i punti principali del programma. โญ๏ธ

Con l’obiettivo comune di rendere il futsal italiano la stella piรน bella.

#futsALL #stefanocastigliapresidente