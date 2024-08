Djokovic, i sospetti sono realtà: stoccata a Nadal dopo l’umiliazione

Djokovic contro Nadal, dopo il match alle Olimpiadi il serbo riserva un’altra stoccata allo spagnolo: cosa è successo

Nel corso della prima settimana delle Olimpiadi di Parigi, ci sono già stati tanti avvenimenti che nel bene e nel male hanno segnato la storia dello sport. Uno di questi è stato senza dubbio il match tra Djokovic e Nadal sul campo Philippe Chatrier, abituale palcoscenico del Roland Garros.

Una sfida che vedeva di fronte due grandissimi del tennis degli ultimi vent’anni e in generale di ogni epoca, per il loro duello numero 60. Vinto da Djokovic in due set, piuttosto nettamente soprattutto per quanto riguarda il primo parziale per 6-1, con Nadal che almeno nel secondo set ha lottato come un leone e cercato di rimettere in piedi una sfida improba, arrendendosi però per 6-4.

L’iberico era riuscito in una clamorosa rimonta da 0-4, ma alla fine il serbo si è dimostrato più in palla. Con un gesto polemico nei confronti del pubblico, che parteggiava quasi totalmente per Nadal, autentica leggenda a Parigi con i suoi 14 trionfi al Roland Garros. Alla fine, tanti applausi per il maiorchino, che con questa sfida ha probabilmente salutato per l’ultima volta il palcoscenico che più di tutti lo ha reso celebre, ma anche una vittoria meritata per il serbo, che proprio non ci sta ad abdicare.

Djokovic e il rapporto con Nadal: la frase che scatena il finimondo

C’è stato di che discutere anche a fine partita, con Djokovic che ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sul suo rapporto con lo stesso Nadal.

Un legame differente da quello tra Nadal e Federer, come ha specificato con chiarezza Djokovic. “Tra noi non c’è fratellanza“, ha affermato. Siamo più che altro rivali e colleghi, a questo livello non puoi avvicinarti troppo ai tuoi avversari, è difficile essere vicini”.

Subito dopo, però, Novak ha aggiunto altro che evidenzia quella che è la sua innegabile stima per chi è stato un rivale formidabile: “Pratichiamo questo sport da molto tempo, ma spero che in futuro potremo migliorare i nostri rapporti. Mi piacerebbe molto, la verità è che condividiamo una parte importante delle nostre vite. Forse riusciremo, più avanti, anche a condividere più cose”.

Per quanto riguarda il campo, parlando sempre di Nadal, Nole ha affermato di non sapere quali progetti abbia lo spagnolo evidenziando come forse non sarà stato il loro ultimo scontro. Infine: “Gli auguro tutto il meglio per il futuro”.