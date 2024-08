Esclusiva SI: Nico, la Juve propone McKennie e Kostic alla Fiorentina. Szczesny si tira fuori

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe provato ad inserire McKennie e Kostic per Nico Gonzalez con la Fiorentina.

Esclusiva Si, l’offerta della Juve per Nico Gonzalez

Ecco la news: “Nico Gonzalez in orbita Juventus soltanto a condizione – come raccontato ieri – che nell’operazione entrino un paio di contropartita tecnica per abbassare il cash. Ricordando che per l’argentino c’è anche l’Atalanta, ricordiamo che la Fiorentina ha sempre pensato di sacrificare l’attaccante argentino soltanto in presenza di una proposta da 30 milioni abbondanti più ricchi bonus. Nei dialoghi con la Fiorentina la Juventus ha messo sul tavolo i cartellini di McKennie (nome già anticipato) e Kostic, mentre Szczesny si è tirato fuori perché la sua idea – almeno in questi giorni – continua a essere quella di restare nel suo pensatoio in attesa di una decisione definitiva. Non a caso, come svelato, la Fiorentina sta approfondendo i discorsi per de Gea. Ribadiamo:la Fiorentina vorrebbe realizzare cash dall’affare Nico, per poi puntare su Gudmundsson, anche se almeno una tra le contropartita proposte incontra il gradimento del club viola“.