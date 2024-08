Goduria Bagnaia, è finalmente successo: sconfitta cocente per Marquez

Pecco Bagnaia può finalmente esultare nei confronti di Marc Marquez: il campione italiano non sbaglia

L’allievo di Valentino Rossi sta attraversando un grande momento di forma e anche in questa stagione sembra essere il principale candidato per la conquista del titolo. Intanto è arrivata una grande soddisfazione nei confronti del #93.

Il Motomondiale si è concesso la consueta pausa estiva a luglio, dopo il Gran Premio del Sachsenring. In Germania Pecco Bagnaia ha avuto la meglio sui fratelli Marquez, usufruendo dell’errore di Jorge Martin e consolidando la sua leadership nel campionato. In questo momento il pilota italiano sembra attraversare uno di quei periodi di forma in cui tutto riesce a meraviglia. La sua Ducati si adatta bene a tutti i circuiti e per questo c’è grande fiducia anche per il ritorno in pista, che avverrà nel prossimo week end a Silverstone. La gara del 4 agosto ha già dei contenuti importanti vista la lotta al vertice del campionato, ma servirà anche a gettare le basi sugli equilibri futuri.

Tutti parlano del duello Bagnaia-Marquez che andrà in scena nel 2025 ad armi pari, visto che entrambi guideranno una Ducati Factory. Il campione spagnolo ha ottenuto quello che voleva, ovvero la promozione dal Team Gresini a quello ufficiale. Ora se la dovrà vedere da vicino con l’italiano, che in questo momento sembra lasciare le briciole agli avversari.

Bagnaia meglio di Marquez, la “Lenovo Race of Champions” parla chiaro: super duello nel mondo Ducati

In realtà c’è già stato modo di vedere Bagnaia e Marquez a confronto con la stessa moto. Si perché una delle “scuse” che il #93 ha sempre utilizzato nelle proprie dichiarazioni (anche con buona ragione) è quella di non avere lo stesso trattamento tecnico del rivale e di guidare una moto dell’anno precedente. In attesa di capire cosa accadrà in pista nel 2025, intanto c’è stato un primo assaggio di duello a Misano, dove nei giorni scorsi è andato in scena il World Ducati Week, arrivato ormai alla sua 12° edizione.

I ducatisti di tutto il mondo si sono ritrovati presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, concedendosi delle ore di grande divertimento. Un raduno estivo che sta prendendo sempre più piede e che al suo interno regala anche lo spettacolo della “Lenovo Race of Champions“. La bellezza di 15 moto in pista (tutte Panigale V4 S) con livree speciali e affidate ad altrettanti campioni del marchio.

Dal punto di vista sportivo la gara è stata vinta da Pecco Bagnaia davanti ad Andrea Iannone (che corre in Superbike) e con Marc Marquez “solo” terzo. Il CEO di Ducati, Claudio Domenicali, ha ringraziato tutti per la bellissima esperienza e ha fatto i complimenti al suo pilota di punta, già in grado di battere il fenomeno di Cervera ad armi pari.