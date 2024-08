Inter, le parole dell’agente di Agoumé (VIDEO)

Ha parlato ai nostri microfoni Djibrill Niang, agente di Agoumé. Il procuratore si è concentrato sul futuro in Spagna del giocatore: “Tutto sta andando bene, spero che si chiuda in 1-2 giorni. E’ quasi fatta, stiamo parlando. E’ ovviamente felice di tornare al Siviglia, si è trovato molto bene nei 6 mesi al Siviglia. Aveva tantissime offerte ma la priorità è sempre stata il Siviglia. Inter? Abbiamo imparato molto, l’Inter è un grandissimo club e la Serie A è un campionato molto importante. Per Lucien, stare da quando ha 17 anni con professionisti come Conte, Inzaghi, i giocatori dell’Inter lo ha aiutato. Quando giochi nell’Inter, puoi giocare ovunque. Addio o arrivederci? Chissà. Lui ama Milano e l’Inter, magari può esserci l’opportunità di tornare a 28-29 anni”

