Lakers, colpo di mercato in Eastern Conference: LeBron dà l’assalto ai Celtic

I Los Angeles Lakers pronti a mettere a segno un grande colpo di mercato per dare l’assalto al titolo NBA: LeBron James può sorridere

La scorsa stagione, chiusasi anzitempo con la brutta sconfitta ai play-off contro i Denver Nuggets, è stata molto deludente per i Los Angeles Lakers che ora cercano il riscatto e per farlo stanno puntando sul mercato per costruire una squadra maggiormente competitiva.

Ancora una volta, il progetto ruoterà attorno a LeBron James che ha deciso di restare rinnovando il proprio contratto, ma allo stesso tempo ha chiesto garanzie al team californiano. La stella dei Lakers chiede di poter lottare per il titolo nella prossima stagione ed il suo team vuole dimostrarsi all’altezza delle aspettative del suo miglior giocatore, cercando di farlo attraverso il mercato dove sta trattando per l’arrivo di un top player.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, per dare l’assalto al titolo conquistato dai Boston Celtics lo scorso anno, i Lakers hanno intenzione di puntare su un cestista di rilievo della Eastern Conference, vale a dire Cameron Johnson. L’asso dei Brooklyn Nets anche nella passata stagione si è confermato come uno dei migliori giocatori della propria squadra ed i Lakers sono pronti ad andare all’assalto per portarlo dalla propria parte.

I Lakers piombano su Johnson: i gialloviola tentano il colpaccio

Quando parliamo di Cameron Johnson parliamo senza dubbio di un giocatore estremamente utile. Considerate le sue prestazioni, non è un mistero che il cestista dei Brooklyn Nets sia tanto richiesto e secondo quanto riportato da Don Balon, oltre ai Sacramento Kings, agli Orlando Magic e ai Cleveland Cavaliers, anche i Los Angeles Lakers sono piombati su di lui e sono pronti a sfidare le altre squadre.

I gialloviola vogliono lottare per il titolo dopo l’ultima deludente annata e l’arrivo in California di Johnson porterebbe tantissimo entusiasmo fuori e soprattutto dentro lo spogliatoio dove c’è un LeBron James che pare un leone in gabbia. La stella di Lakers è ambiziosa ed ha chiesto alla società uno sforzo per poter lottare per grandi obiettivi il prossimo anno e la dirigenza, dopo avergli fatto rinnovare il contratto, vuole accontentarlo.

Portare Johnson in California non sarà affatto facile, ma i Lakers hanno tutta l’intenzione di tentare questo grande colpo e nei prossimi giorni gli agenti dell’ala di 28 anni inizieranno a parlare con i team interessati per capire quale possa essere la scelta migliore per il futuro del loro assistito. Prossimi giorni di trattative che saranno dunque intensi e dove i Lakers sperano di uscirne vincitori sulle altre franchigie interessate per poter così far sorridere LeBron.