Olimpiadi, esplode il caso Pilato: arriva l’intervento di Federica Pellegrini

La Pilato va fuori dal podio e Federica Pellegrini interviene in suo soccorso: arrivano dure critiche sui social e sui media nazionali

Nel celebre film Ogni maledetta domenica, il buon Al Pacino incitava i suoi ragazzi ricordandogli come il Football Americano fosse una questione di centimetri, esattamente come la vita di ogni essere umano. In questo caso siamo di fronte a un caso esploso per un solo centesimo, una parte infinitesimale che ha fatto la differenza nella vita di Benedetta Pilato, nuotatrice italiana impegnata alle Olimpiadi di Parigi attualmente in corso.

L’atleta azzurra ha “conquistato” il quarto posto nei 100 metri rana per uno scarto di un misero centesimo, ma le sue parole post gara hanno alzato un polverone non indifferente. A 19 anni, la Pilato stava vivendo un sogno che molte ragazze della sua età vorrebbero vivere, ma a margine del suo commento emozionato e commosso ai microfoni della Rai, è arrivata la stoccata inaspettata.

La Pilato, sorridente e commossa allo stesso tempo, aveva solo spiegato come per lei anche una sconfitta così volesse dire molto, esprimendo grande gratitudine per il momento vissuto a Parigi, al di là della competizione degli ori e dei posti sul podio finale. Tuttavia l’ex campionessa di scherma, Elisa Di Francisca, non ha preso bene le parole della giovane nuotatrice, tanto che si è reso necessario l’intervento di Federica Pellegrini.

Caso Pilato, interviene la Pellegrini: “Conta molto di più il viaggio”

La Di Francisca è stata fredda e in un certo senso cinica nel suo commento a seguito dell’intervista rilasciata dalla Pilato: “Non so se ci è o ci fa, fatele un’altra intervista per farvi spiegare cosa intendesse”. Si capisce da subito come l’ex schermitrice sia rimasta scottata dalla “soddisfazione” della Pilato per aver partecipato alla gara dei 100 metri rana e conquistato il quarto tempo.

Un attacco che al di là di ogni ragionevole verità non riflette certo lo spirito patriottico di una Nazionale che compete ai giochi olimpici, soprattutto se dall’altra parte c’è una giovane aspirante campionessa di nuoto. La Pilato ha comunque coronato un sogno e per lei è la cosa che più conta.

Proprio su questo vertono le parole rilasciate da Federica Pellegrini, la quale in un post su Instagram asserisce che – “ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse!” Effettivamente è proprio così, la percezione di ognuno di noi è diversa di fronte a determinate situazioni e la Pellegrini prosegue: “A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande! Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!!”.

La nota della Pellegrini, postata sul suo profilo Instagram e poi oscurata, chiosa con poche parole che dovrebbero riguardare tutti noi, nella vita di tutti i giorni: “Lasciamola sognare ciò che vuole!”.