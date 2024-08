Sorpresa Sinner, l’azzurro può sorridere: il vantaggio è evidente

Jannik Sinner può sorridere nonostante il doloroso forfait alle Olimpiadi: vantaggio evidente per il tennista azzurro

Le Olimpiadi di Parigi erano un evento che attendeva da tempo anche perchè non vedeva l’ora di confrontarsi ancora con Carlos Alcaraz per regalarsi e regalare ai tifosi un’altra sfida epica, ma alla fine Jannik Sinner ha dovuto rinunciare.

Colpito dalla febbre prima della partenza per la capitale francese, il tennista azzurro ha dovuto fare i conti anche con una tonsillite che è stata fatale per le sue chance di partecipazione alle Olimpiadi. Sinner ha dovuto quindi dare forfait, perdendo l’occasione di poter debuttare ai Giochi Olimpici e dovrà aspettare ora il 2028 per realizzare questo suo sogno, augurandosi di essere presente a Los Angeles al netto di altri problemi di salute.

Nel torneo olimpico attualmente in corso, Sinner avrebbe potuto dire di sicuro la sua e tutti già pregustavano un nuovo grande scontro con Alcaraz, ma bisognerà attendere ancora un po’ prima di rivedere i due migliori tennisti al mondo tornare a sfidarsi. Nel frattempo, il tennista altoatesino non vuole piangersi addosso e, mentre tutti sono impegnati alle Olimpiadi, lui è volato già in Canada per allenarsi e trovare la miglior condizione possibile per l’ATP di Montreal in programma il 6 agosto dove è chiamato a difendere il titolo.

ATP Montreal, Sinner può sorridere: ecco perché

Messosi alle spalle la tonsillite e la delusione per non aver potuto realizzare il sogno di poter partecipare alle Olimpiadi, Jannik Sinner sta pensando già ai prossimi impegni e nella sua testa c’è ora solo l’ATP di Montreal. Campione in carica dopo aver trionfato nell’ultima edizione, il tennista italiano ci tiene a difendere il titolo e per questo motivo è volato già in Canada non solo per allenarsi e arrivare nelle migliori condizioni alla Rogers Cup, ma anche per avere un vantaggio non indifferente.

Essendo gli altri tennisti impegnati alle Olimpiadi, quest’ultimi avranno poco tempo per riposare prima di prendere parte alla kermesse canadese, mentre Sinner ci arriverà fresco e riposato. Inoltre, il tennista altoatesino non dovrà neppure cambiare superficie tornando su terra ed anche questo sarà un vantaggio non da poco rispetto agli altri tennisti che saranno in gara.

Il non partecipare alle Olimpiadi è stata una brutta botta per Sinner che quantomeno può avere ben più di un motivo per sorridere in vista dell’ATP di Montreal dove vuole tornare subito a risplendere e mettere a tacere le tante critiche e maldicenze dopo il suo forfait. Il fenomeno azzurro si sta allenando duramente per confermarsi il campione che è e siamo sicuri che in Canada ci darà l’ennesimo assaggio del suo talento.