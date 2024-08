Tifosi in lacrime, terribile lutto nel calcio: era amato da tutti

Un terribile lutto ha colpito recentemente il mondo del calcio: se ne va un personaggio che era amato da tutti

Come un fulmine a ciel sereno se ne è andato, in silenzio, un personaggio molto amato nello sport nostrano. In particolar modo nel mondo del calcio italiano. La notizia è stata comunicata, dalla sua famiglia, con un post sui social network.

A 79 anni si è spento Luciano Maracci. Una figura storica del calcio dilettantistico nel comprensorio apuano (senza dimenticare il suo lavoro anche nella vicina Val di Magra e Lucchesia). Per moltissimi anni è stato un allenatore di squadre dilettantistiche. Con le stesse si è tolto moltissime soddisfazioni personali, con la vittoria di campionati e non solo.

A ricordarlo con affetto l’ex direttore generale della Carrarese, Walter Devoti. Quest’ultimo lo ha sempre elogiato per il suo brillante lavoro che svolgeva con professionalità. Nella sua vita, però, non c’era solamente il calcio: la mattina lavorava al Comune della sua città come dipendente e, nel tardo pomeriggio, si divertiva come tecnico delle squadre che ha allenato.

Lutto nel calcio, addio a Luciano Maracci: ha giocato nel Genoa

Ad omaggiarlo, sui social network, alcuni suoi ex calciatori che lo ricordano con affetto e rispetto. “Aveva sempre il massimo rispetto per i giocatori, ma allo stesso tempo pretendeva disciplina, applicazione e molto altro” ci tiene a precisare un utente. Grazie al suo ottimo lavoro ha lanciato alcuni atleti nel calcio professionistico: uno su tutti Gianni Rossi che, dai primi passi al Ceparana, è arrivato a giocare in Serie B tra le fila del Como (all’epoca allenato dal campione del mondo Marco Tardelli).

Nel corso della sua carriera calcistica, da allenatore ha guidato molte altre squadre come: San Marco, Portuale, Forte dei Marmi, Garfagnana, Castelnuovo (dove ha lanciato Edoardo Michi), Ponte a Moriano, Cuoiopelli, Lunigiana, Villafranca e molte altre ancora. Prima di realizzare il sogno di diventare tecnico, però, Maracci è stato anche uno stimato calciatore: da ragazzino ha militato nelle giovanili del Genoa e della Carrarese. La sua carriera, però, non è andata molto avanti per via di alcuni infortuni gravi.

Come riportato da alcuni siti e quotidiani locali pare che la morte sia dovuta ad alcune complicazioni di una infezione. I funerali di Maracci si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 31 luglio alle ore 14:45. Lascia i figli Carlo e Michela, il fratello Roberto e la sorella Rita.