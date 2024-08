Fiorentina, si continua a lavorare per Gudmundsson

In casa Fiorentina si continua a lavorare per regalare Palladino una rosa sempre più competitiva. In quest’ottica il nome che nell’ultime ore sta vedendo i viola più attivi è quello di Albert Gudmundsson. L’islandese già a gennaio era stato in ottica di un trasferimento in Riva all’Arno ma non si era chiusa la trattativa.

Fiorentina, Gudmundsson ma non solo

Trattativa che ora invece sembra essere ben impostata sulla base di un prestito con obbligo condizionato per una cifra totale di 25 milioni di euro. Gudmundsson ma non solo perché la Fiorentina lavora anche per chiudere il trasferimento a Firenze di Tanner Tessmann. Lo statunitense ha chiuso la sua avventura alle Olimpiadi con l’eliminazione contro il Marocco e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiudere l’operazione. In uscita attenzione poi sempre al nome di Nico Gonzalez. Il “Bicho” piace tanto all’Atalanta, avanti sulla Juventus. Juventus che ha proposto ai gigliati l’inserimento nella trattativa di McKennie e Kostic. Con Szczesny che al momento si tirerebbe fuori. La Fiorentina preferirebbe solo denaro e valuta il calciatore 30-35 milioni ma apprezza il profilo del centrocampista statunitense. Non è al momento invece sul mercato Kayode. L’esterno piace tanto in Premier League e potrebbe lasciare Firenze solo in caso di un’offerta importante sopra i 20 milioni che convinca la Fiorentina a cedere il suo gioiello.