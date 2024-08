Incubo LeBron James: firma per due stagioni

Il giocatore ha firmato per i prossimi due anni con la sua nuova franchigia: incubo senza fine per LeBron James, non crede ai suoi occhi

Nella passata stagione, i Los Angeles Lakers hanno deluso le aspettative dei propri tifosi venendo eliminati nel primo turno dei play-off e quest’ultimi si augurano che il prossimo anno le cose possano andare diversamente.

Se lo augura anche LeBron James che, dopo tante voci sul suo futuro, ha deciso di restare a Los Angeles per provare a lottare per il titolo e condividerà lo spogliatoio con il figlio Bronny. Tuttavia, per la stella dei Lakers non è un periodo propriamente fortunato a livello di notizie e negli ultimi giorni ne è arrivata una che non lo può certo far sorridere.

I Denver Nuggets, incubo suo e dei Lakers nelle ultime due stagioni dove si sono imposti sempre ai play-off, hanno annunciato l’arrivo di uno degli ex della franchigia gialloviola, vale a dire Russell Westbrook che ha scelto di lasciare i Los Angeles Clippers dopo due stagioni. Il cestista ex OKC farà dunque team con Nikola Jokic e Jamal Murray, andando a formare un trio davvero da incubo per i Lakers e LeBron che non si aspettava un trasferimento di questo tipo.

Denver Nuggets, ufficiale il colpo Westbrook: che incubo per LeBron James

La firma per i prossimi due anni con i Denver Nuggets da parte di Russell Westbrook è stata accolta con sorpresa da parte dello stesso LeBron che vede volare il suo ex compagno in quella che è stata la squadra-incubo per lui ed i Lakers negli ultimi due anni. I Nuggets hanno ostacolato il cammino della franchigia di Los Angeles verso il titolo e l’arrivo di Russ li rende ancor di più completi.

Giocatore del club gialloviola dal 2021 al 2023, Westbrook non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi a Los Angeles e fu spesso protagonista di prestazioni opache, specie nel primo anno che vide i Lakers crollare miseramente ai play-off. Il suo addio non è stato rimpianto da molti ed ora ai Nuggets il giocatore spera di avere la propria rivincita nei confronti dei suoi ex compagni.

Tempi duri, invece, attendono LeBron James che mai come quest’anno sembra lontano dai suoi piani iniziali. Il mercato gialloviola non è decollato e le altre franchigie continuano invece a rinforzarsi senza sosta. Westbrook non fa che dare ai Nuggets un’arma in più che gli stessi Lakers potrebbero soffrire.