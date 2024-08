Milan, l’estate di Chukwueze: il primo acquisto della cura Fonseca

Samuel Chukwueze è il primo vero acquisto del Milan per la stagione 2024/25. Se c’è un segnale che le prime due amichevoli della tournée americana possono aver fin qui lasciato a chi guarda le cose dall’esterno, sicuramente questo è proveniente dal nigeriano. 2 assist contro il Manchester City, il gol vittoria contro il Real Madrid. Soprattutto, una palese voglia di essere presente e determinante, con una ritrovata brillantezza e spensieratezza, nonostante i pesanti carichi di lavoro di queste settimane.

Nella sua prima stagione a Milano ha disputato 33 partite, condite da 3 reti. Di queste, soltanto 15 le ha giocate da titolare: indice di un periodo normale di adattamento, da parte di un giocatore che ha avuto anche la difficoltà di doversi assentare per più di un mese a causa della Coppa d’Africa, nella quale è arrivato fino alla finale con la Nigeria.

Paulo Fonseca non dubita della sua importanza, come lui stesso ha spiegato al termine della sfida ai blancos: “Lo scorso anno non ha giocato molto e quando arriva un nuovo allenatore si sa, tutti vogliono far vedere che cosa sanno fare. Sono davvero felice per lui, sta facendo davvero davvero bene. Credo sarà importante nella squadra e farà la differenza”. Accolto Morata insomma, il Milan sa di poter contare anche su un Chukwueze in più e decisamente più determinato a dire la sua. La cura Fonseca inizia a fare effetto.