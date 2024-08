Napoli, Rafa Marin si presenta: “Mi ispiro a Ramos, ho sempre voluto giocare in Serie A”

Rafa Marin, nuovo difensore del Napoli, alle 15.00 di oggi è stato presentato alla stampa direttamente nel ritiro di Castel di Sangro.

NAPOLI – “Per me stare nel Napoli è un altro sogno che si realizza, è un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A, sono contento della decisione che ho preso. i compagni mi hanno accolto molto bene”.

IDOLO – “Il mio modello è Sergio Ramos per la grinta e il comportamento fuori dal campo. Ora sto giocando da braccetto destro, ma sono polivalente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa”.

CARATTERISTICHE – “Sono un difensore forte in area e abbastanza forte nell’uno contro uno. Ho qualità nel possesso palla, il mister mi sta chiedendo di tirar fuori caratteristiche più offensive e io mi sto impegnando al massimo. Mi sento comodo da braccetto di destra dove mi sta provando il mister ma posso giocare tranquillamente anche a sinistra e al centro. Non nessun tipo di problema. La mia intenzione migliorare sull’aspetto offensivo per aiutare la squadra anche in fase offensiva””.

REAL – “Il Real ti insegna un valore che è il culto del lavoro fin da piccolo. I risultati non dipendono dalla fortuna ma dal lavoro, mi porto dietro questo e la stagione passata l’anno scorso all’Alaves”.