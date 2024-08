Olimpiadi, il Brasile espelle un’atleta: il motivo ha del clamoroso

Clamoroso quanto accaduto alle Olimpiadi, la Federazione brasiliana espelle un’atleta: il motivo è incredibile

Spunta una vicenda che, nelle scorse ore, ha destato molto scalpore e che ha scatenato già le prime polemiche. Protagonista la Federazione del Brasile che, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Parigi, ha preso una importante decisione: quella di espellere la sua atleta dalla competizione e di rimandarla a casa. Il motivo, allo stesso tempo, è a dir poco clamoroso.

Tutto per colpa di un “selfie” non autorizzato e che è stato scattato altrove. Vittima di quello che stiamo per raccontarvi Ana Carolina Vieira. La nuotatrice sudamericana, come dimostrano le immagini pubblicate sui social network, ha visitato la Torre Eiffel con il suo fidanzato Gabriel Santos. Peccato, però, che non abbia detto nulla ai vertici alti della Federazione, tanto da lasciare il villaggio degli atleti senza permesso.

Olimpiadi, il Brasile caccia Ana Vieira: “Non siamo in vacanza”

Il tutto si è verificato nella serata di venerdì 26 luglio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi. Una vicenda che ha scatenato non poche polemiche tra i media brasiliani e non solo. Tanto è vero che la Cob (Comitato olimpico brasiliano) ha spiegato il motivo della sanzione nei confronti della sua atleta. Quest’ultima, dopo aver ricevuto il verdetto, avrebbe reagito in maniera “aggressiva” ed “irrispettosa” quando le hanno fatto notare il suo comportamento illecito.

A parlarne ci ha pensato anche il capo delegazione nuoto, Gustavo Otsuka, che ha preso le difese da parte della Federazione e lancia una stoccata all’atleta: “Non siamo in vacanza o per divertirci. Siamo qui per rappresentare il Brasile e le 200 milioni di persone che lavorano per noi“. La Vieira, inoltre, non è stata molto “furba” visto che ha voluto rendere noto ai suoi follower la “scappatella” (senza permesso), con il suo fidanzato, con tanto di foto e la Torre Eiffel alle spalle.

Olimpiade finita, quindi, per la brasiliana che avrebbe dovuto rappresentare il suo Paese nella staffetta 4x100m stile libero femminile. Per quanto riguarda il suo fidanzato Santos, invece, è arrivata solamente una “ammonizione”, potendo rimanere così nella capitale francese. La fidanzata, infine, dopo aver avuto una accesa discussione con i suoi allenatori, ha lasciato la Francia nella serata di domenica 28 luglio.

Non si tratta affatto della prima volta che l’atleta brasiliana si renda protagonista di episodi del genere. Nel corso del “Trofeu Brasil“, andato in scena lo scorso anno, era stata coinvolta in una rissa con una compagna di squadra. Una vicenda che includeva aggressioni fisiche, con tanto di intervento da parte delle forze dell’ordine.