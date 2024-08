Sinner, il verdetto è nettissimo: tifosi increduli, svanito tutto all’improvviso

Colpo di scena Jannik Sinner, arriva il verdetto che lascia senza parole i tifosi: è svanito tutto in pochi giorni

Sono passati diversi giorni, ormai, dal forfait di Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma non si placano in Italia le polemiche. La delusione è stata grande, considerando quante possibilità avrebbe avuto il tennista azzurro di arrivare a una medaglia olimpica che sarebbe stata storica sia per lui sia per l’intera squadra azzurra. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina e di pensare al futuro, dimenticando quel che poteva essere, e non è stato. Anche perché all’improvviso tutto sembra essere svanito.

Non la delusione, non l’indignazione in certi casi, e nemmeno il suo primato in classifica, fortunatamente. A essere scomparso con uno schiocco di dita è stato, a quanto trapela, il malanno che non ha consentito all’azzurro di rappresentare l’Italia nella competizione a cinque cerchi.

Quella tonsillite da tutti maledetta e vituperata fino a pochi giorni fa, sarebbe ormai solo un ricordo non molto lontano. Una buona notizia per Sinner e tutti i suoi tifosi, visto e considerato che il Masters 1000 di Montreal è dietro l’angolo, appuntamento fondamentale per la sua stagione, considerando che in Canada l’azzurro dovrà difendere il titolo. Allo stesso tempo, però, una notizia che ha lasciato non pochi dubbi nei suoi detrattori, sempre più convinti che quella tonsillite dell’ultimo minuto sia stata più strategica che reale.

Sinner, addio tonsillite: il tennista azzurro è pronto, ma le polemiche non si placano

La stagione estiva sul cemento americano sta per partire per Jannik Sinner. Lo ha confermato il suo coach, Darren Cahill, che sui social ha pubblicato in questi giorni uno scatto su un aereo diretto proprio in Canada. Dopo lo spavento per una salute che sembrava troppo instabile, l’azzurro avrebbe quindi recuperato del tutto la condizione.

Quel che i maligni si chiedono, però, è come sia possibile che una tonsillite che lo ha costretto a saltare i Giochi possa essere svanita così, all’improvviso, nel giro di pochi giorni. A dare delucidazioni al riguardo è stato un esperto, l’infettivologo Matteo Bossetti, che ai microfoni di ‘AdnKronos’ ha provato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche.

“Coi tempi ci siamo“, ha confermato il direttore Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, aggiungendo: “La tonsillite è una malattia acuta che si risolve in poco tempo, mediamente dura una decina di giorni, poi si guarisce. Credo sia normale che Sinner sia migliorato“.

Parole che, di fatto, dovrebbero mettere fuori gioco le tesi di chi ha ritenuto esagerata la decisione di Sinner di saltare le Olimpiadi per poi presentarsi regolarmente in Canada. Scendere in campo al Roland Garros in condizioni non ottimali avrebbe infatti potuto essere molto difficile, per Jannik, come sottolineato dallo stesso Bassetti: “Quando si ha la tonsillite le tonsille si gonfiano e diventa più difficile respirare“. Per questo motivo è difficile immaginare che la malattia possa essere stata solo un pretesto per Sinner dare forfait a un evento che regala grande gloria ma zero punti in termini di ranking.