Accordo totale e firma, Valentino Rossi può esultare: annuncio epocale in MotoGP

Valentino Rossi può esultare per la firma che lo vede protagonista in MotoGP. Si tratta di un annuncio epocale per tutti gli appassionati

Valentino Rossi continua a recitare un ruolo di primo piano nel Motomondiale, non più in sella ma nella corsia dei box. Dopo aver lanciato diversi piloti tramite la sua VR46 Academy, adesso gestisce il Pertamina Enduro Team VR46.

Valentino Rossi è un “player” di primaria grandezza nel mondo della MotoGP, anche attualmente. Dopo il ritiro dalle gare nel 2021, il fuoriclasse di Tavullia si è concentrato sulle corse in auto, nel Campionato Endurance, ma ha sempre mantenuto i suoi interessi nel Motomondiale.

Proprietario del Team VR46 e fondatore dell’Academy di Tavullia, Rossi è un punto di riferimento per tutti i piloti italiani di spicco. Non va dimenticato come l’attuale bicampione di MotoGP, Pecco Bagnaia sia solo uno dei talenti usciti dalla sua Academy. Allevare talenti è sempre stata una passione per Vale che ha deciso di abbinare a questa attività anche l’esperienza come proprietario di un team.

Il suo VR46 Pertamina Enduro, attualmente, è la seconda squadra clienti Ducati, dopo Pramac. Proprio qui arrivano ottime notizie in vista del 2025, con una “promozione” che in molti attendevano da tempo. Si perché nella prossima stagione il Team Pramac si “trasferirà” in Yamaha, avendo come fornitura l’attuale M1 di Quartararo e Rins. La Ducati ha quindi deciso di affidare alla VR46 una moto ufficiale per il 2025, un miglioramento rispetto alla situazione attuale con Bezzecchi e Di Giannantonio che gareggiano con una moto dell’anno precedente.

Valentino Rossi può esultare per il nuovo accordo: la Ducati ha deciso

L’accordo di fornitura tra Ducati e VR46 è stato ufficializzato a margine del GP di Silverstone. Una grande svolta anche se, a differenza di quanto avveniva con la Pramac, Rossi avrà a disposizione una sola moto Factory e non due. Poco importa visto che ci sarà davvero l’opportunità di lottare alla pari con i migliori e perché no, dire anche la propria per il titolo mondiale.

Uccio Salucci, responsabile del Team VR46, ha così annunciato la notizia direttamente da Silverstone: “Non posso che essere orgoglioso di annunciare che il prossimo anno il Pertamina Enduro VR46 Racing Team sarà il Factory Supported Team di Ducati in MotoGP“. Salucci ha poi aggiunto con soddisfazione: “Saremo in pista con una moto ufficiale e una GP24. Se lo avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto”.

A commentare la scelta è stato anche l’Ingegner Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse: “Il VR46 Racing Team ha dimostrato dall’inizio di saper lavorare in perfetta sintonia con Ducati e negli ultimi anni siamo riusciti a raggiungere insieme importanti risultati”. Poi conclude: “Siamo felici di poter fortificare ulteriormente il nostro rapporto, fornendo alla squadra pesarese pieno supporto factory a partire dal 2025”.