Bufera Sinner, l’annuncio sconvolge i tifosi: “Non solo le Olimpiadi”

Non si placano le polemiche su Jannik Sinner. L’ultima indiscrezione lascia presagire un altro scenario imprevisto

Jannik Sinner è sempre protagonista dell’attualità tennistica. Non più solo per meriti sportivi, come fatto almeno fino al Roland Garros, quando è salito in cima (primo italiano nella storia) alla classifica ATP. Negli ultimi giorni, l’azzurro è di nuovo salito alla ribalta per le polemiche scaturite in seguito alla sua decisione di non prendere parte alle Olimpiadi di Parigi.

La motivazione è una improvvisa tonsillite che l’ha afflitto a pochi giorni dalla partenza. In molti, però, come spesso avviene in queste situazioni, hanno fatto dietrologia sull’assenza di Sinner, ipotizzando come tutto sia stato deciso a tavolino dal tennista azzurro.

Teorie che hanno ricevuto nuova linfa dopo l’arrivo di Sinner a Montreal (proprio nella settimana in cui si sta disputando il torneo olimpico) dove la prossima settimana disputerà il Masters Mille, di cui è campione in carica. In tanti, ovviamente, hanno difeso la scelta di Sinner di non presentarsi a Parigi. Tra questi Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Lorenzo Musetti ma, evidentemente, non è bastato.

Sinner, nuovo sgarro all’Italia in arrivo? Ecco cosa può succedere

Sono intervenuti anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e il virologo Bassetti per spiegare la bontà della scelta di Sinner, dettata da cause di forza maggiore . Non sarebbe però finita qui. Sinner, infatti, potrebbe non saltare solo le Olimpiadi.

Lo spiega Luca Bottazzi, tra i primi a “spoilerare” che Sinner non ci sarebbe stato a Parigi. In un’intervista concessa al portale Mowmag, Bottazzi ha svelato che ci sarà un’altra assenza importante per Sinner. Dopo aver rimarcato come già sapesse del forfait di Parigi, senza entrare nel merito di ciò che ha portato il classe 2001 a rinunciare all’ambito torneo, anzi puntando il dito contro i detrattori e le “polemiche che scadono nella banalità”, Bottazzi ritiene che Sinner non parteciperà alla Coppa Davis.

Sinner ha già ricevuto la convocazione da parte di capitan Volandri per i match della fase a gironi di settembre ma potrebbe disertare l’impegno come avvenuto un anno fa. “Dopo gli US Open, Jannik non andrà a Bologna in modo da concentrarsi sul finale di stagione e soprattutto sulle ATP Finals di Torino”, si dice convinto Bottazzi. Asserisce che le motivazioni le spiegherà un’altra volta ma intanto ha lanciato lo scoop di cui è sicuro. Se dovesse andare davvero così lo scopriremo nelle prossime settimane. Prepariamoci già a nuove polemiche.