Inter, i carichi di lavoro si sono fatti sentire nell’amichevole di Pisa

L’inizio di campionato s’avvicina (tra 15 giorni l’esordio al Ferraris contro il Genoa) e l’Inter ieri sera ha giocato l’amichevole contro il Pisa, concedendo un po’ troppo ai toscani. Una delle note positive riguarda Barella, che si è ben disimpegnato nelle vesti di playmaker, smistando qualche pallone interessante.

Poco il peso offensivo nella prima frazione: Correa pecca come al solito nella concretezza, Bisseck ha mostrato il consueto approccio energico, ma tatticamente la sua prova è da rivedere, essendo stato pescato in più riprese fuori posizione. I carichi di lavoro si sono fatti sentire anche per Dimarco, poco in palla in questa serata.



I nerazzurri lavorano in vista dell’esordio in campionato di Genova. Nessun allarmismo: il percorso di avvicinamento al campionato prosegue senza sosta.