Sinner, ancora un forfait: ora cambia tutto

Il tennista altoatesino, reduce dal doloroso forfait ai Giochi Olimpici, incassa l’annuncio ufficiale: cosa cambia per il campione azzurro

Meno male che c’è Lorenzo Musetti, sussurra ora, non senza un po’ di malizia, più di qualcuno. L’inaspettato forfait di Jannik Sinner, che a tre giorni dall’avvio del torneo di tennis sui campi del Roland Garros ha comunicato la sua rinuncia a causa di una fastidiosa tonsillite, avevano in qualche modo depresso gli appassionati azzurri relativamente alle speranze di medaglia nel tabellone maschile. La contemporanea assenza di un Matteo Berrettini in gran forma aveva poi reso il boccone del forfait dell’altoatesino ancora più amaro.

Ci ha pensato il 22enne carrarino a far sognare i tifosi italiani, raggiungendo una semifinale che potrebbe ancora dischiudere le porte a traguardi inaspettati. Intanto lui, il grande assente, è guarito dai malanni che gli hanno impedito di prender parte alle Olimpiadi. Arrivato in Canada col giusto anticipo per preparare la difesa dei 1000 punti conquistati lo scorso anno grazie alla vittoria ottenuta in finale contro l’amico Alex De Minaur, il nativo di San Candido potrebbe avere il cammino potenzialmente agevolato in quel di Montreal, sede dell’Open di Canada.

Non è infatti sfuggito a nessuno che l’estrema vicinanza tra la competizione olimpica e lo start della kermesse nordamericana – con relativo viaggio transoceanico da compiere quasi a tempo di record – avrebbe potuto causare una serie di rinunce al Masters 1000 in calendario. Nemmeno a dirlo, il cammino dei big a Parigi ha fatto immediatamente sentire le sue conseguenze. Novità certamente accolte con piacere dal campione azzurro e dai suoi fans.

Alcaraz rinuncia a Montreal: cammino in discesa per Sinner

Una volta conquistato l’accesso al penultimo atto del torneo olimpico, che gli garantisce – comunque vada – lo svolgimento di altri due match sull’afosa terra battuta della capitale francese, Carlos Alcaraz ha comunicato il suo forfait ufficiale per il torneo di Montreal. Considerando che il main draw partirà il 7 agosto, è impensabile che lo spagnolo possa farsi trovare pronto in accettabili condizioni psico-fisiche per dire la sua.

Assieme all’ultimo vincitore del Roland Garros e di Wimbledon, anche Novak Djokovic– non a caso approdato anch’egli in zona medaglie – ha confermato la sua assenza. A questi grandi calibri si sono aggiunti, nelle ultime ore, anche le assenze di Jiri Lehecka, infortunato, e di Francisco Cerundolo, uno dei tennisti che più ha giocato nell’ultimo periodo.

Tornando al fenomeno di Murcia, l’erede designato di Rafa Nadal non potrà dunque difendere i 180 punti conquistati nel 2023 grazie ai quarti di finale di Montreal, quando fu battuto un po’ a sorpresa da un ottimo Tommy Paul. Meglio per Sinner, che già può guardare dall’alto Carlitos, forte di un vantaggio attuale di ben 1440 punti.