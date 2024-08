Tennis, ritiro all’improvviso prima del sorteggio: è rimasto solo Sinner

Mentre i tornei olimpici stanno per assegnare le medaglie, arriva la notizia di un importante ritiro in vista del prossimo torneo. Sinner osserva

Si stanno per concludere i tornei olimpici di Tennis a Parigi. Come di consueto, le varie competizioni maschili e femminili si disputano nella prima settimana dei Giochi, al termine della quale si tornerà subito in campo per il prosieguo della stagione ATP e WTA.

Tra fine luglio e inizio agosto, è cominciata la parte di stagione dedicata ai tornei sul veloce in Nord America che culminerà con lo Us Open, al via a fine mese a Flushing Meadows. L’ultimo Slam dell’anno sarà preceduto, come da tradizione, dai due Masters Mille di Montreal e Cincinnati.

Il primo, in programma in Canada da lunedì prossimo, vedrà il ritorno in campo di Jannik Sinner. Smaltita la tonsillite che l’ha costretto al forfait alle Olimpiadi, il numero uno del mondo è già da giorni a Montreal. Un torneo importante anche per il ranking, quello che sta per iniziare per l’azzurro che deve difendere i mille punti ottenuti lo scorso anno a Toronto, in quella che è stato il suo primo trionfo in carriera in un Masters.

Tennis, ritiro ufficiale: Alcaraz salta il Masters di Montreal

Sinner sarà la prima testa di serie del tabellone del Masters di Montreal, un evento che avrà inevitabilmente delle defezioni, considerata la quasi concomitanza con i tornei olimpici. Il primo ad annunciare il suo forfait è stato Novak Djokovic. Come da regolamento, considerati i limiti di età, il serbo non è più obbligato a partecipare ai Masters Mille, indipendentemente dalle condizioni fisiche del momento. Vedremo se Nole sarà a Cincinnati, torneo in cui è campione uscente così come allo Us Open.

Nelle scorse ore è arrivata anche la defezione di Carlos Alcaraz. Arrivato fino alle fasi finali del torneo olimpico di singolare, il campione del Roland Garros e di Wimbledon ha deciso di saltare il Masters canadese. Ad annunciarlo è stata la direttrice del torneo Valerie Tetrerault che si è detta dispiaciuta per il forfait del fuoriclasse iberico, pur ribadendo la grande competitività della entry list del torneo.

Prima del sorteggio del tabellone, dunque, è rimasto solo Sinner in gara tra i primi tre del ranking Atp. Le defezioni congiunte di Djokovic e Alcaraz rendono Alexander Zverev la seconda testa di serie del torneo, seguito da Medvedev, Rublev e Ruud in top 5. La defezione di Alcaraz, inoltre, permette a Cobolli di entrare nel main draw insieme ad altri tre azzurri ovvero Musetti, Arnaldi e Darderi.