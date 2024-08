La Red Bull attacca Norris: “È migliore l’altro”

La Red Bull entra a gamba tesa nel dualismo Norris-Piastri prendendo posizione: per la scuderia di Milton Keynes è meglio l’australiano

Il campionato mondiale di F1 sta certamente appassionando di più i tifosi rispetto a quello dello scorso anno. Il dominio di Max Verstappen e della Red Bull in questo 2024 è molto meno evidente: il pilota olandese e la scuderia di Milton Keynes sono sempre al comando delle rispettive classifiche (piloti e costruttori) ma non con quel vantaggio oceanico che si registrava nel 2023.

E non è tutto, perché nelle ultime 4 gare il campione del mondo in carica ha ottenuto solo un secondo posto in Inghilterra e la vittoria nella Gara Sprint in Austria. Molto peggio ha fatto Sergio Perez, che non centra un podio dalla Gara Sprint di Miami, praticamente tre mesi fa.

Anche se nell’ultimo GP in Belgio è arrivata un’inaspettata vittoria per la Mercedes la rivale più accreditata della Red Bull pare essere la McLaren. Norris insegue Verstappen in classifica piloti a 78 punti di distanza, mentre tra i costruttori il divario tra il team anglo-austriaco e la scuderia di Woking è di soli 42 punti.

Attacco frontale Red Bull! Tifosi spiazzati, cosa succede

Una sfida che si sta arricchendo anche di alcune frecciatine reciproche tra i due team. Nei giorni scorsi Norris ha detto chiaramente che Sainz (che ha ufficializzato il suo passaggio alla Williams) avrebbe meritato il volante della Red Bull, ‘pizzicando’ quindi Christian Horner e Helmut Marko. La replica del consulente 81enne della Red Bull non si è fatta attendere.

In una recente intervista riportata dagli spagnoli di ‘Don Balon’ Marko ha infatti affermato che secondo lui Oscar Piastri è meglio di Lando Norris. “Sembra davvero che Piastri sia quello mentalmente più forte e stia gradualmente raggiungendo Lando nel corso di questa stagione – le parole del dirigente sportivo ed ex pilota austriaco – Non ho ancora visto alcun errore da parte sua“.

In effetti nelle ultime gare Piastri ha ottenuto risultati migliori rispetto al compagno di squadra, centrando anche un importante successo in Ungheria (dove la McLaren ha fatto doppietta) e rosicchiandogli così terreno in classifica piloti. In Belgio il pilota australiano si è piazzato secondo, mentre Norris ha dovuto accontentarsi della quinta piazza.

Il team guidato al muretto da Andrea Stella considera i due piloti alla pari. “Abbiamo due numeri 1, daremo loro pari opportunità – ha detto Zak Brown, amministratore delegato della McLaren – Guarderemo gara dopo gara e ci assicureremo che entrambi i ragazzi abbiano ancora la possibilità di vincere”.