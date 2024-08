Missione Motta, prove del vero Vlahovic. E Dusan: “Ci vuole tempo, ma faremo grandi cose”

“Ci vuole tempo, ma sono sicuro che saremo in grado di fare grandi cose. Il vostro supporto è fondamentale”: con queste parole Dusan Vlahovic ha commentato dal proprio profilo Instagram il pareggio ottenuto dalla Juventus ieri contro il Brest, nel quale ha segnato su calcio di rigore il gol del momentaneo 1 a 1.

Prove da vero Vlahovic.

Dusan lo sa di non avere più “scuse” ora: questa deve essere la stagione del suo riscatto, in cui possa tornare ad essere il bomber che è, soprattutto cercando di esserlo per tutta la durata della stagione, senza pause. Una responsabilità che ha voglia di prendersi, soprattutto dopo le parole che Thiago Motta gli ha dedicato, scaricandolo di fatto da eccessive colpe per quanto gli viene criticato in questi ultimi anni: “Dusan è un giocatore forte” – ha detto di recente riferendosi a lui il tecnico – “ma un talento ha bisogno della squadra”.

Missione Thiago Motta.

L’anno scorso Dusan ha messo a segno 16 reti in campionato e 2 in Coppa Italia. L’atteggiamento spesso difensivo della squadra bianconera ha mostrato di averlo sofferto, ecco perché le parole del nuovo tecnico suonano come una sorta di promessa, di garanzia. Alla quale il serbo dovrà rispondere, dimostrandosi all’altezza di questa squadra.