Olimpiadi, tennista esulta per l’eliminazione di Nadal e Alcaraz: ecco il motivo

Clamoroso alle Olimpiadi, un tennista ha esultato per l’eliminazione di Rafa Nadal e Carlos Alcaraz: svelato il motivo

Non è andato come sperato per Rafa Nadal e Carlos Alcaraz il torneo olimpico di doppio a Parigi 2024. Nonostante la loro coppia fosse una delle più attese, ha dovuto arrendersi ai quarti di finale contro degli specialisti del doppio come Austin Krajicek e Rajeev Ram, vincitori poi della medaglia d’argento.

Un risultato doloroso per la Spagna e per tantissimi appassionati che avrebbero voluto per Nadal un ultimo grande successo. Tra i tanti che si sono dispiaciuti per la sua eliminazione non c’è però un tennista che anzi ha manifestato, in maniera clamorosa, la sua gioia per un’eliminazione così precoce.

Tifare ‘contro’ non è mai un grande esempio di sportività. Farlo poi contro un fuoriclasse assoluto come Nadal, più volte grande esempio di sportività sia in campo che fuori dal campo, è quasi innaturale. Eppure c’è chi non è riuscito a nascondere la propria gioia per l’eliminazione della coppia più attesa del torneo.

E non tanto per antipatia personale. Avercela con Nadal, o anche con il più giovane ed esuberante Alcaraz, è quasi impossibile. Quello che però ha dato fastidio a molti tennisti alla vigilia di questi Giochi è evidentemente la troppa attenzione che i media hanno canalizzato sulla coppia spagnola, sottovalutando o mettendo in secondo piano tutte quelle coppie di giocatori che ogni anno giocano i principali tornei in doppio e rendono questa specialità così competitiva.

Alcaraz-Nadal eliminati, il tennista esulta sui social: scoppia la bufera

A far scoppiare un vero e proprio caso social in questi giorni, subito dopo l’eliminazione di Rafa e Carlitos, è stato Mate Pavic. Il tennista croato, 31enne ed ex numero uno al mondo proprio nel doppio, non ha nascosto la propria soddisfazione per la vittoria, tra l’altro anche piuttosto netta, da parte degli americani Krajicek-Ram contro i due spagnoli.

Una vittoria, in un certo senso, di classe, la rivincita di giocatori che per gran parte dell’anno vengono messi da parte, sottovalutati dai media, trattati come ‘giocatori di serie B’, ma che invece rendono questo sport, e questa specialità, un grandissimo spettacolo.

“Bravi ragazzi, avete dimostrato che i tennisti specializzati nel doppio non sono poi così male come molti pensano“, ha scritto sui social, non senza un pizzico di veleno, il tennista croato che ha voluto puntare il dito non tanto su Nadal-Alcaraz, quanto su tutti quegli esperti, o presunti tali, che aveva dato alla vigilia del torneo i due spagnoli come i favoriti per la vittoria. Una previsione che lo stesso Rafa aveva bollato come un’autentica follia.

Perché il doppio è una specialità completamente diversa rispetto al singolare, un tennis che ha le sue specificità e merita di essere rispettato. Così come meritano rispetto i suoi protagonisti, giocatori che spesso scelgono di specializzarsi per passione, e non come piano B nel momento in cui la propria carriera da singolaristi non decolla.