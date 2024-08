Il Parma cala il poker sull’Atalanta tutt’altro che convincente. Finisce 4-1 al Tardini: in gol per la Dea Lookman, mentre per il Parma doppietta di un super Man. Di Bonny e Partipilo gli altri due gol gialloblù. Esordio per Nicolò Zaniolo. Ansia e preoccupazione, invece, per Gianluca Scamacca, uscito sorretto dai medici per un brutto infortunio al ginocchio. Ecco le immagini: