Sinner è sempre più solo, altro ritiro pesantissimo: è un’ecatombe

Jannik Sinner tornerà in campo la prossima settimana. L’azzurro è sempre più solo dopo quello che è accaduto nelle ultime ore

Oggi calerà il sipario sui tornei olimpici di tennis a Parigi. È stata una settimana di grandi emozioni sui mitici campi del Roland Garros che hanno ospitato i match di ben cinque tornei, un mese dopo la conclusione dello Slam disputato tra maggio e giugno.

Archiviate le Olimpiadi, entrerà subito nel vivo la parte di stagione dedicata ai tornei sul cemento che precederanno lo Us Open, ultimo Major dell’annata al via a fine agosto a New York. La prossima settimana, il calendario Atp prevede il Masters di Montreal, in Canada, evento nel quale tornerà in campo Jannik Sinner dopo la defezione olimpica a causa della tonsillite.

L’azzurro è la prima testa di serie del tabellone nonché il campione uscente. Proprio un anno fa, infatti, l’altoatesino ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in un Mille, imponendosi a Toronto, località che si alterna a Montreal, ogni anno, per ospitare il Canadian Open.

Tennis, altro ritiro a Montreal: è ufficiale

Inevitabilmente, con il torneo olimpico programmato a ridosso, l’edizione 2024 dell’Atp di Montreal avrà defezioni importanti. Tra queste spiccano quelle di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. I due finalisti delle Olimpiadi hanno annunciato il loro forfait, quasi congiuntamente, nelle scorse ore. Una doppia assenza che cambia anche la distribuzione delle teste di serie con Zverev e Medvedev che si prendono, rispettivamente, la seconda e la terza posizione alle spalle di Sinner.

Cammino olimpico che è stato decisivo anche per un altro importante ritiro dal Canadian Open, quello di Lorenzo Musetti. Sono state due settimane molto probanti quelle dell’azzurro, finalista a Umago (ko con Cerundolo) e nel match che ha assegnato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, dopo il ko con Djokovic in semifinale. Di fatto, Musetti non ha riposato nemmeno un giorno. Inevitabile, pertanto, il suo forfait che permetterà a Lorenzo Sonego di subentrargli nel main draw.

Oltre ai tre citati, la lista dei ritirati dal Masters di Montreal comprende anche Alex De Minaur (anche lui testa di serie), Francisco Cerundolo, Jan Lennart Struff, il cinese Zhang (medaglia d’argento nel misto alle Olimpiadi) e Sebastian Baez. Non ci sarà nemmeno Nadal che non si è iscritto nemmeno al Masters di Cincinnati al via la settimana successiva a Montreal. Vedremo se Rafa deciderà di presentarsi allo Us Open. La decisione è attesa a ridosso del torneo.