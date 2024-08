“Sorpreso da Reb Bull e McLaren”: la Williams vuota il sacco su Sainz

Il team principal non ha dubbi sul futuro dello spagnolo, attenzione alle sue parole dopo l’annuncio relativo a Sainz

La Formula 1 si ferma per circa un mese dopo il Gran Premio del Belgio. Si tornerà in pista il 25 agosto per la gara d’Olanda, nel circuito di Zandvoort, dove Max Verstappen cercherà una vittoria che manca ormai da più di un mese, quando vinse il weekend di Spagna davanti a Lando Norris e Lewis Hamilton.

Nel frattempo il circus non si ferma, poiché il GP del Belgio ha lasciato parecchi spunti di riflessione. A SPA Franchorchamps ha vinto Hamilton davanti a Oscar Piastri e ad uno straordinario Charles Leclerc (il tutto in virtù della squalifica di Russell). Ciò che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo legato alla Formula 1, però, è l’annuncio del passaggio di Carlos Sainz alla Williams a partire dalla prossima stagione. Lo spagnolo lascerà la Ferrari per fare spazio a Hamilton, ma la sua destinazione era oggetto di mistero.

Un trasferimento che, però, porta con sé una serie di dubbi, soprattutto per via della scarsa competitività del team britannico a cui Sainz si unisce, e soprattutto dei rumors che avevano coinvolto lo spagnolo fin dai primi mesi della stagione, visto come possibile sostituto di Hamilton in Mercedes o di Perez in Red Bull.

Carlos Sainz, il team principal non ha dubbi: le parole di James Vowles

“Tutto è iniziato ad Abu Dhabi l’anno scorso, le conversazioni sono durate molti mesi. Gli abbiamo dato fin dall’inizio le stesse garanzie, sono molto entusiasta di questo progetto”, ha commentato il team principal della Williams in conferenza stampa.

Una firma che, secondo James Vowles, è arrivata approfittando delle “mancanze” di Mercedes e Red Bull che, secondo lui, si sono fatti scappare un’occasione. “Sono sorpreso che Red Bull e Mercedes non abbiano ingaggiato Carlos Sainz. La concorrenza è alta e i piloti fanno una differenza sempre più marginale, ma ho notato che Sainz ha migliorato significativamente tutte le squadre per cui ha guidato”, ha proseguito Vowles. Lo stesso team principal della Williams ha evidenziato come i team traggano vantaggio dalle prestazioni dei piloti, e con Sainz le loro miglioreranno a sua detta.

Lo spagnolo in uscita dalla rossa approderà in Williams con l’obiettivo di riportare il team britannico ai vecchi successi. Il rischio è grande, è chiaro, ma se dovesse riuscirci entrerebbe nella storia della F1.