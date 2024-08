Berrettini, sono tutti increduli: ufficiale, è fuori

Novità improvvisa per Matteo Berrettini. Dopo le due vittorie di fila a Gstaad e Kitzbuhel, l’azzurro ha optato per una scelta inaspettata

Archiviati i tornei olimpici di Parigi 2024, il calendario Atp di Agosto prevede i due Masters di Montreal e Cincinnati prima dello Us Open, ultimo Slam della stagione al via a fine mese a Flushing Meadows.

A Montreal, torna in campo Jannik Sinner. Smaltita la tonsillite che ha provocato il forfait alle Olimpiadi, l’azzurro sarà la prima testa del Canadian Open, torneo del quale peraltro è campione in carica. Un anno fa, infatti, nell’edizione disputata a Montreal, l’azzurro ha conquistato la sua prima vittoria in un Mille, battendo in finale De Minaur.

Con le defezioni di Alcaraz e Djokovic, Sinner, benché non al meglio della condizione, da numero uno del seeding è il favorito d’obbligo per il bis. L’azzurro è stato sorteggiato nella stessa parte di tabellone di Daniil Medvedev, potenziale avversario in semifinale. Zverev, Hurkcaz, Dimitrov e Ruud, i principali favoriti nella parte bassa del tabellone del Masters di Montreal che avrà, quest’anno, una programmazione anomala con la finale che si disputerà lunedì 12 agosto.

Berrettini, decisione ufficiale: è fuori

Oltre a Sinner ci saranno altri quattro azzurri in tabellone ovvero Arnaldi, Cobolli, Darderi e Sonego. Lorenzo Musetti, dopo la splendida conquista del bronzo olimpico, ha dato forfait. Non ci sarà – e questa è una novità davvero significativa – nemmeno Matteo Berrettini.

Quest’ultimo è stato uno dei grandi protagonisti dell’estate tennistica con le due vittorie consecutive nei tornei 250 su terra battuta di Gstaad e Kitzbuhel, trionfi che gli hanno permesso di guadagnare posizioni in classifica e riportarsi in top 50, dopo il nuovo calo subito in seguito all’eliminazione con Sinner al secondo turno di Wimbledon.

I tifosi speravano che Matteo potesse dare continuità al trend positivo in Canada e, invece, il nome dell’azzurro non figura né nel tabellone principale né in quello delle qualificazioni che avrebbe dovuto disputare per la posizione di classifica. Berrettini, almeno al momento, non ha dato comunicazioni ufficiali sul suo forfait dal Canadian Open, emerso appunto solo al momento del sorteggio dei due tabelloni.

Vedremo, a questo punto, se Matteo sarà presente la prossima settimana al Masters di Cincinnati. Berrettini – lo ricordiamo – d’ora in poi non ha punti da difendere nel ranking Atp. Lo scorso anno, infatti, la sua stagione è terminata proprio ad agosto con l’infortunio alla caviglia subito allo Us Open.