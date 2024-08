ESCLUSIVA SI Juve, contatto diretto con la Fiorentina per Nico Gonzalez

Alfredo Pedullà su Nico Gonzalez: “Salgono le quotazioni della Juventus, contatto diretto con la Fiorentina. L’orientamento viola resta quello di non accettare contropartite, a maggior ragione se le richieste di ingaggio sono esorbitanti come quelle di McKennie. L’Atalanta interessata a Nico ma ora più defilata, dopo l’infortunio di Scamacca la ricerca è per una prima punta. La Juventus farà due esterni offensivi a prescindere dalla vicenda Chiesa (restano in lista due o tre nomi, compresi Galeno e Conceicao)”.