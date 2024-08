Pedullà: “La Juventus fa cassa: in chiusura le cessioni di Nicolussi e Barbieri”

Continuano a lavorare in uscita la Juventus e Cristiano Giuntoli. I bianconeri dopo aver rinnovato ufficialmente il contratto di Bremer in mattinata, questa sera sta definendo due importanti cessioni.

Hans Nicolussi-Caviglia e Tommaso Barbieri sono in procinto di lasciare definitivamente la Juventus.

I due calciatori, provenienti entrambi dal settore giovanile, verranno ceduti a titolo definitivo nelle prossime ore. Nicolussi-Caviglia è pronto a lasciare i bianconeri, direzione Venezia: 4 milioni più 1 di bonus.

Mentre Tommaso Barbieri sta per andare alla Cremonese per 2 milioni più 1 di bonus.

Con queste cessioni, riporta Pedullà, la Juve accelererà su Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez.