Tifosi Ferrari in estasi: parole commoventi

Arrivano parole importanti nei confronti della Ferrari che lasciano i tifosi in estasi in vista del futuro della scuderia di Maranello

La Ferrari si appresta a cambiare nel prossimo anno e vuole farlo naturalmente in meglio, per tornare ad essere competitiva ad altissimi livelli per la vittoria di un Mondiale che dalle parti di Maranello manca da un bel po’ di tempo. C’è ottimismo generale, sebbene nelle ultime settimane le cose non siano andate per il verso giusto con la McLaren che, prima della sosta estiva, ha sottratto il secondo posto nella classifica costruttori e si appresta ad essere l’unico spauracchio per la Red Bull.

All’interno dell’ambiente si respira comunque una ventata di ottimismo, in quanto si pensa che nel giro di qualche stagione, la Ferrari possa tornare al suo antico splendore. A partire dalla scelta dei piloti dell’anno prossimo. Come noto a Carlos Sainz non è stato rinnovato il contratto, accasandosi così alla Williams. Al suo posto arriverà Lewis Hamilton, pronto a fare da compagno di squadra al confermatissimo Charles Leclerc.

Hamilton e Leclerc alla guida della Ferrari dal 2025: arrivano parole di elogio

Si tratta di una scelta importantissima per la “Rossa”. Nonostante ormai sia verso la fine della carriera, Hamilton resta un sette volte campione del mondo, record che condivide con un certo Schumacher. Il britannico non ha nessuna intenzione di passare per bollito e vorrebbe arrivare al primato assoluto, proprio con il team che era di Schumi e che per tanto tempo ha sognato.

Del futuro della Ferrari, ne ha parlato anche il giovane Ollie Bearman, attualmente in F2, e pronto a fare il salto tra “i grandi” con la Haas. Il classe 2005 ha rilasciato un’intervista a ‘Sky Sports F1’, parlando principalmente di Kimi Antonelli, suo grande amico e pronto a sua volta a spiccare il volo. Poi si è soffermato sulla Ferrari, parlandone con un grande entusiasmo.

“Parliamo di uno dei marchi più iconici a livello globale, soprattutto nel mondo dei motori e della F1. Spesso è sinonimo di fama, vittorie, successi, grandi piloti. Fare il mio debutto con la Ferrari è stata una cosa davvero emozionante, un momento molto speciale perché so cosa rappresenta questa scuderia”, parole davvero al miele per il classe 2005 che hanno mandato i tifosi in estasi. Una dimostrazione ulteriore di come il futuro sia dalla parte del team di Maranello. Bearman, infine, si è detto anche entusiasta della coppia Hamilton-Leclerc, convinto che i due possano portare lontano la Ferrari.