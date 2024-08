Cacciata subito dalle Olimpiadi: “È la mia ultima gara, mi ritiro”

Arriva l’espulsione dalle Olimpiadi per la nuotatrice che ha deciso di ritirarsi dopo non essere riuscita a vincere una medaglia nella sua specialità

Andare alle Olimpiadi e vincere una medaglia per portare lustro al proprio paese è il sogno di ogni atleta che ambisce a scrivere il suo nome nella storia dei Giochi.

Non potrà più farlo, la nuotatrice Luana Alonso che è arriva sesta nella batteria dei 100 metri a farfalla, mancando l’appuntamento con le semifinali. La nuotatrice paraguaiana di 20 anni, già presente alle Olimpiadi di Tokyo a soli 16 anni, non è riuscita a coronare il sogno di poter portare a casa una medaglia. Un sogno destinato a rimanere tale anche in futuro poiché ha preso anche la decisione di ritirarsi.

Intervistata subito dopo la gara, la Alonso ha annunciato tra le lacrime il proprio ritiro dal nuoto nonostante la giovane età. Una decisione ha colto tutti di sorpresa. Tuttavia, dietro questa decisione pare ci sarebbero atti di indisciplina,tanto che il team paraguaiano ha deciso di espellerla dal Villaggio Olimpico con accuse piuttosto pesanti.

Espulsa dalle Olimpiadi: la nuotatrice accusata di indisciplina

Le Olimpiadi di Parigi sono terminate nel peggiore dei modi per Luana Alonso. Non solo la nuotatrice paraguaiana di 20 anni non è riuscita a conquistare la finale olimpica ma è stata anche espulsa dal Villaggio Olimpico da parte del suo team. Una decisione, questa, maturata a causa di atti di indisciplina da parte della Alonso che avrebbe assunto dei comportamenti tali da rendere l’ambiente inadeguato.

È questo quanto si legge nell’email inviata dal team del Paraguay e firmata da Larissa Schaerer, capo delegazione del Comitato Olimpico Paraguaiano (COP) a Luana Alonso, facendole sapere come la sua presenza non sia più gradita. Nella mail si legge come la nuotatrice avesse già deciso di dormire fuori dal Villaggio Olimpico, creando un forte imbarazzo in tutto il team.

Sulla questione si è espresso anche il presidente del COP Camilo Perez che ha dichiarato come la nuotatrice si sia allontanata dalla città. Quanto accaduto getta ancor di più benzina sul fuoco riguardo la Alonso che era già finita nel vortice delle polemiche in quanto – stando ad alcune indiscrezioni – vorrebbe gareggiare per gli Usa in futuro.

Gracias por tanto amor y cariño 🥹 les amo!!! 🏊‍♀️ pic.twitter.com/6qAW2q88dd — Luana Alonso OLY (@luanalonsom) June 26, 2024

Un ritiro il suo che, dunque, può essere solo provvisorio.