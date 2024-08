Ritiro shock per Verstappen: clamoroso, ecco quando lascia la F1

Max Verstappen ha fatto un annuncio che di certo non lascia tranquilli i suoi tifosi: c’è già la data del suo ritiro dalla Formula 1

Il campione del mondo in carica dovrà faticare più del previsto in questa stagione per venire a capo della lotta con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Anche la Mercedes è tornata ad essere un osso duro da un paio di gare a questa parte.

A Max Verstappen non piace la Formula 1 moderna. Il campione del mondo 2021, 2022 e 2023 ha sempre dichiarato di gradire poco tutti questi spostamenti in giro per il mondo e lo spettacolo esagerato che Liberty Media ha promosso. Fosse per lui non ci sarebbero Gran Premi a Las Vegas o in località esotiche, ma si correrebbe solo nei templi dell’automobilismo europeo. Un pilota d’altri tempi, insomma, vecchio stampo, che sta dominando in lungo e in largo nel Circus. A dire il vero in questa stagione dovrà metterci del suo per difendere il titolo, visto che la McLaren sembra essere diventata davvero competitiva e lo sta attaccando sia con Piastri che con Norris. Quest’ultimo è il più pericoloso in termini di vicinanza e ha la macchina per dare fastidio sino in fondo.

Verstappen dal canto suo ha l’esperienza e le spalle larghe per subire diversi attacchi, anche non potendo contare sul suo scudiero. Checo Perez è caduto in ‘disgrazia’ negli ultimi mesi e non è quasi mai al suo fianco quando serve, tanto da rischiare il posto già nel Gran Premio d’Olanda.

Max Verstappen ha le idee chiare sul futuro: “Fra 10 anni sarò già in pensione”

Verstappen, durante questa pausa estiva, ha rilasciato una bella intervista ai colleghi belgi di ‘RTBF’, parlando anche del suo ritiro. “Dove sarà fra 10 anni? Di certo non sarò qui, sarò già andato in pensione!”, ha esclamato Super Max. D’altronde il suo contratto con la Red Bull scadrà nel 2028, ma le ultime frizioni tra il suo entourage e Christian Horner lasciano presagire un possibile divorzio anticipato. La Mercedes e Toto Wolff sono pronti alla finestra per capire quando sferrare l’attacco decisivo.

Intanto a proposito di amicizie e del rapporto con Lando Norris, Verstappen ha anche aggiunto: “Le vere amicizie in F1 non sono possibili. Io e lui ci alleniamo insieme e ci rispettiamo in pista, siamo cresciuti insieme sui kart”. Chiaramente con il titolo mondiale in palio non esistono rapporti che tengano e le tensioni rischiano di rovinare tutto. Stress che l’olandese non vorrà vivere ancora molto a lungo.