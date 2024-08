Ultim’ora Marcell Jacobs, c’è la svolta: l’annuncio è una vera manna

Marcell Jacobs, arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il suo futuro: c’è l’annuncio ufficiale

Adesso è arrivata anche la conferma: Marcell Jacobs non è più il campione olimpico. Il corridore, infatti, ha consegnato la medaglia d’oro nelle mani dell’americano Noah Lyles. Proprio quest’ultimo è stato il vincitore della 100 metri che si è svolta nella serata di domenica 4 agosto allo Stade de France.

L’italo-americano ha chiuso in quinta posizione a 9”85 (dato comunque soddisfacente). Sul podio, rispettivamente argento e bronzo, Thompson e Kerley. L’unica sua soddisfazione è quella di essere arrivato come unico europeo nella finale, semplicemente perché l’altro azzurro Chituru Ali ha chiuso al settimo posto in semifinale.

Subito dopo la gara, però, hanno catturato l’attenzione di tutti proprio le parole di Jacobs. C’è ovviamente delusione per non essere arrivato sul podio. Nonostante il tutto, però, il nativo del Texas ha affermato di essere soddisfatto del suo tempo. Nessun rammarico, quindi, per non essersi riconfermato campione olimpico. Per quanto riguarda il futuro, invece, è stato fin troppo chiaro.

Jacobs chiaro sul suo futuro: “La mia carriera continuerà”

Guai, però, a pensare che questa sconfitta gli faccia pensare di smettere. Altro che scarpini al chiodo: Marcell Jacobs continuerà la sua carriera sportiva. Ne ha parlato ai microfoni della ‘Rai’ subito dopo la gara. Anni di allenamenti, in particolare l’ultimo che è stato segnato da un bel po’ di difficoltà. Nessun rimpianto, l’atleta afferma di aver dato il 100%. Ha fatto il massimo, ma non è bastato. Il rammarico per non essere salito sul podio, però, c’è. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Nel suo futuro, infatti, ci sono nuovi obiettivi da raggiungere e conquistare. “Volevo essere il primo a festeggiare con voi a casa un altro oro ma non è stato possibile. Ci sono altri quattro lunghi anni da affrontare insieme, continuerò a lavorare“. Subito dopo la gara, mentre i tre rivali festeggiavano la meritata vittoria, le telecamere hanno inquadrato proprio l’italiano che si è fatto medicare e fasciare. In molti, infatti, avevano pensato subito al peggio: uno strappo durante la gara.

Nulla del genere, conferme e rassicurazioni che arrivano proprio da Jacobs che rivela: “Nessun dolore alla coscia. Si tratta di un crampo visto che ho spinto oltre il limite“. Tanto è vero che, il giorno dopo, è sceso nuovamente in pista con la staffetta per prepararsi al meglio in vista della finale in programma venerdì 9 agosto.

Al netto quindi dell’epilogo dei 100 metri Jacobs guarda già al futuro ed anche in coda ad un lungo messaggio su Instagram ha evidenziato: “Ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere nei prossimi quattro anni”. La sua carriera ha ancora molto da raccontare.