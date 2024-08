Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, si aspetta il via libera per la chiusura di due operazioni. Mateo Retegui è infatti ad un passo dall’Atalanta. Mbala Nzola invece dovrebbe lasciare la Fiorentina per trasferirsi al Lens. Nulla da fare quindi per il Genoa i francesi sono avanti come già anticipato da Gianluigi Longari.

